Лучшее образование, бесплатная медицина и достаток для всех: развенчание главных мифов о СССР

Советский Союз до сих пор вызывает немало споров. Одни вспоминают его с ностальгией, считая, что это время стабильности и равенства, а другие смотрят на систему более реалистично.

До сих пор есть люди, которые идеализируют советскую романтику и транслируют пропаганду того времени о том, что в союзе было все лучшее. Но OBOZ.UA подготовил материал, разрушающий самые распространенные мифы.

Советская слишком идеализированная, несколько наивная и репрессивная система довольно быстро исчерпала себя. Это привело к тому, что в стране начал властвовать глубокий экономический кризис. Большие очереди, дефицит, стремительная инфляция и т.д. – это все реалии СССР. Однако те, чья молодость пришлась на этот трудный период, все равно вспоминают его с теплотой и передают эти предубеждения своим детям. Потому и появились популярные мифы о том, как же хорошо жилось при союзе.

Образование

Не редко можно услышать тезисы о том, какое же хорошее образование было в СССР. Однако на самом деле нет объективных фактов и критериев оценки, благодаря которым можно было бы сделать следующие выводы. Действительно, советские специалисты по точным наукам, особенно математике и физике, достаточно высоко ценились в мире, но, во-первых, талантливых и умных людей было достаточно и в других странах. Об этом упоминали и сами советские ученые после того, как ездили за границу.

Во-вторых, наука в СССР развивалась не благодаря советской системе образования, а скорее вопреки ей. При поступлении в вузы действовали классовые и национальные ограничения.

Также негативно влияла на систему обучения советская идеология. Она поразила не только ценности, прививаемые детям в школах, но и содержание учебных программ во всех учебных заведениях. Примеров можно привести множество. Чего стоят только предметы типа истории КПСС, которые нередко мешали талантливым студентам продолжать обучение.

Кроме того, неблагонадежных студентов и преподавателей диссидентов отчисляли и увольняли по политическим соображениям. Иностранные языки преподавались в специализированных заведениях для детей номенклатуры, а историю излагали исключительно ту, которая была одобрена государством.

Медицина

Глядя на систему образования, можно представить, какая в СССР была медицина. К сожалению, врачи, которые имели хорошую карьеру, часто достигали успехов не благодаря своим знаниям, а благодаря связям. Как следствие, современные технологии и методы лечения были доступны только избранным, ведь врачи ими просто не владели. Достаточно слабо была развита и советская фармацевтика. Значительную часть медикаментов приходилось покупать за границей.

В целом, врачи были очень не мотивированными и не испытывали удовольствия от работы. Это и не удивительно, учитывая маленькую зарплату и непосильно большое количество больных. Поэтому большинство медицинских работников не углубляли свои знания, были довольно грубыми с пациентами, а сами больницы выглядели ужасно. Поликлиники впоследствии стали местом, куда приходят преимущественно для того, чтобы получить больничный на работе. Люди не сильно доверяли системе, поэтому возможно и появилась так называемая альтернативная медицина.

Также для полного понимания картины нельзя не упомянуть о вымышленных диагнозах, вроде "вегето-сосудистой дистонии", сомнительных методах лечения и практике так называемой карательной психиатрии, широко используемой против диссидентов в 1960-80-х годах.

Стабильность

Полный контроль со стороны государства, фиксированные цены и зарплаты действительно создавали иллюзию стабильности. У некоторых людей было ощущение, что система устойчива и не будет меняться десятилетиями. Но на самом деле так называемая стабильность была застоем. Из-за нежелания меняться и развиваться пришел неизбежный экономический кризис. Отсутствие рыночных механизмов, маскировка проблем, а не их решение, привели к развалу союза.

То есть, какая-то своеобразная стабильность действительно была, но не долго и за нее пришлось заплатить большую цену.

Достаток

Люди, считающие, что в СССР все жили в достатке, часто вспоминают о бесплатном жилье и зарплатах, на которые можно было купить все, что хочется.

Действительно, жилье можно было получить бесплатно, но даже самые преданные фанаты СССР не считают жизнь в тесных коммуналках, где на семью приходилась одна комната, приемлемой. А в них семьи продолжали жить даже и в 1990-х годах.

Что касается больших зарплат, то на среднюю советскую зарплату можно купить столько же молока, водки и хлеба, сколько и сегодня. Но дело в том, что кроме этих продуктов гражданам СССР было выбрать нечего. Жилье и земельные участки распределялись на работе, чтобы приобрести авто, приходилось стоять в многолетней очереди, выбор в магазинах был невероятно ограничен, поэтому жителям союза было просто некуда тратить свои средства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, за что чаще всего упрекали женщин в СССР.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.