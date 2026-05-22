Как в СССР гладили одежду без утюга: действенный лайфхак

В СССР существовал довольно необычный способ глажки. Вместо электрического утюга в случае если, например, внезапно выключили свет, брали тяжелую чугунную сковороду, нагревали ее на газу, обертывали чистой плотной тканью и осторожно разглаживали вещи.

Такой метод не заменит полноценную глажку сложной рубашки, но для футболок, домашней одежды, простых брюк или летнего платья он может сработать. OBOZ.UA рассказывает о давнем лайфхаке советских хозяек.

Если электричества не было, а в доме оставался газ, тяжелая чугунная сковорода могла временно выполнить роль утюга. Ее ставили на плиту, давали прогреться, после чего обязательно обертывали полотенцем или куском плотной чистой ткани.

Именно ткань была важным условием безопасности. Она защищала одежду от прямого контакта с раскаленным металлом и помогала равномернее распределить тепло. После этого сковороду осторожно проводили по смятой вещи так же, как обычным утюгом, но без сильного нажима и спешки.

Лучше всего этот способ подходит для простых вещей без сложного кроя. Футболки, легкие брюки, домашнюю одежду или летние ткани можно разгладить довольно прилично. А вот офисную рубашку с воротником, манжетами, складками и мелкими деталями таким методом идеально выгладить будет сложно.

Есть еще одно важное условие: ткань должна быть немного влажной. Тогда тепло лучше расправляет заломы, а результат будет заметнее. Но вещь не должна быть мокрой, иначе вместо быстрой глажки можно получить пятна, пар и лишние хлопоты.

В то же время с чугуном надо быть очень осторожными. Такая сковорода долго держит температуру, поэтому ее легко перегреть. Если металл будет слишком горячим, на ткани может остаться подпалин или неприятный запах. Перед глажкой лучше проверить температуру на незаметном участке ткани или на старом полотенце.

В СССР знали и другой способ – класть одежду под матрас на несколько часов. Под тяжестью ткань действительно могла частично разгладиться. Однако этот вариант подходил только тогда, когда было время ждать. Если же вещь нужна прямо сейчас, метод со сковородой значительно практичнее.

