Как ускорить созревание помидоров: эффективный метод

Если середина августа уже прошла, а ваши помидоры до сих пор не краснеют, не стоит паниковать. Скорость созревания зависит от многих факторов, в том числе от сорта, температуры и состояния растения.

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Более прохладные ночи и жара свыше 30°C могут создавать проблемы, поскольку они также замедляют окрашивание плодов. Чтобы ускорить созревание помидоров, стоит провести обрезку растения. Эта процедура предполагает удаление верхушки главного побега у многолетних сортов, пишет OBOZ.UA.

Это предотвращает образование дальнейших цветочных кистей, которые часто не дают спелых плодов до конца сезона. После такой обрезки помидор направляет больше энергии на уже имеющиеся плоды. В результате зеленые помидоры быстрее набирают цвет и достигают полной зрелости.

Используйте острый, чистый инструмент, чтобы не повредить растение. Выберите ясный, сухой день. Срезайте так, чтобы над последней кистью плодов осталось два листа. Эти листья необходимы для процесса фотосинтеза растения, а также обеспечивают защиту в жаркую погоду.

Многие садоводы считают, что массовое удаление листьев с помидоров ускорит их созревание. Это заблуждение. Листья отвечают за фотосинтез и снабжают растение энергией, необходимой для окраски плодов. Лучше всего удалять только старые, желтые или больные листья, расположенные у основания куста. Если оставить их нетронутыми, они могут стать рассадником грибковых заболеваний.

Помидорам нужна влажная почва для созревания, поэтому не забывайте регулярно поливать их. Некоторые садоводы считают, что пренебрежение поливом создаст стресс для растения, что ускорит созревание. Однако это заблуждение может привести к повреждению плодов.

Помидорам нужно солнце, чтобы покраснеть. Поэтому уберите любые препятствия, которые его заслоняют. Когда плоды начинают краснеть, а прогноз погоды обещает облачность, лучше всего собрать с лоз даже светло-окрашенные помидоры.

Поместите их в картонную коробку со спелым помидором или яблоком. Этилен, который они выделяют, быстро приведет к полному покраснению помидоров.

OBOZ.UA предлагает советы огородников по увеличению урожая помидоров.

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