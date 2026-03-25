Как уничтожить тлю еще до сезона огородов: есть действенный способ

Мартовские дни очень важно не пропустить, если вы хотите эффективно побороть вредителей в саду и на огороде. Пока не пришло настоящее весеннее тепло, они все еще находятся в состоянии зимнего покоя и есть хороший шанс от них максимально избавиться.

В частности именно в марте можно уничтожить тлю до того, как она массово размножаться и наносить вред растениям. Об эффективном методе борьбы с этим насекомым рассказало издание VSN.

Холодный период тля пережидает в виде яиц. Их можно найти на ветках, кустах или в трещинах коры растений. С наступлением тепла она быстро "оживает", и тогда борьба с ней становится намного сложнее. Поэтому опытные садоводы советуют действовать заблаговременно.

Одни из самых распространенных методов – обработка растений весной мыльным раствором, настоем золы или биологическими препаратами. Например, раствор хозяйственного мыла создает пленку, которая помогает уничтожить яйца вредителей.

Не менее эффективным считается настой древесной золы. Его готовят, заливая золу горячей водой, после чего дают остыть и выдерживают несколько часов. Далее процеживают и применяют для опрыскивания. Такое средство не только борется с тлей, но и дополнительно подпитывает растения.

Еще один способ – обработка горячей водой температурой около 70°C до того, как начнут распускаться почки. Это помогает уничтожить не только тлю, но и других вредителей.

Проводить обработку лучше в сухую и безветренную погоду, когда температура уже стабильно держится выше нуля. Особое внимание следует уделять нижней части веток и местам, где могут оставаться скрытые яйца. Медлить не стоит: если пропустить этот момент, тля быстро распространится по саду и может серьезно повредить молодые побеги и листья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как весной избавиться от слизней и улиток на огороде.

