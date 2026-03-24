Как спасти растения весной от слизней и улиток: натуральное средство

Защита от вредителей, поедающих растения (слизней и улиток), может быть проблемой, если вы хотите поддерживать здоровый и цветущий сад.

Химическая обработка может быть дорогой и даже вредить окружающей среде. К счастью, один садовод предложил бюджетную альтернативу, которая поможет отпугивать слизней и улиток, и при этом является экологически чистой, пишет Express.

Так, британский садовник Саймон Акеройд, посоветовал использовать с этой целью использованные чайные пакетики, которые мы обычно выбрасываем. По его словам, они могут помочь минимизировать вред, нанесенный слизнями и улитками, а также повысить плодородие почвы.

Он рекомендует открыть чайные пакетики, чтобы извлечь чайные листья. Просто дайте им высохнуть и используйте в саду.

"Сушеные чайные листья богаты танинами, которые, как сообщается, помогают отпугивать слизней и улиток, хотя для достижения наилучших результатов их следует использовать вместе с другими методами борьбы с вредителями", – объяснил Акеройд.

Кроме отпугивания вредителей, сушеные чайные листья также может обеспечить ваши растения необходимыми питательными веществами, что делает его полезной добавкой к почве.

Этот экологический подход не только перерабатывает отходы от потребления чая, но и поддерживает ваши садоводческие усилия.

