В апреле 1917 года на Всеукраинском конгрессе возник вопрос: что такое Украина? И уже в мае 1917 года по предложению Михаила Грушевского приняли формулировку: украинскими назвали губернии, где украинцы составляли большинство, а присоединение других территорий и формирование Великой соборной Украины планировали рассмотреть в будущем. С этими предложениями по границам Украины и разрешению там определенной автономии украинская делегация отправилась в Петроград в конце мая. Но переговоров тогда не вышло.

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Как вспоминал по этому поводу Владимир Винниченко, россияне еще готовы были согласиться на украинскую автономию на Киевщине или Волыни, но, когда доходил вопрос до донецкого угля или черноморских портов – ни в коем случае! При этом в Петроградском совете социалистические партии, за исключением большевиков, были более антиукраински настроены, чем даже кадеты во Временном правительстве. И украинская делегация вернулась без результатов.

Такое пренебрежение украинской позицией стало одним из факторов, обусловивших провозглашение Первого Универсала, провозглашавшего будущую автономию Украины, но не определявшего ее территорию. Но вскоре после I Универсала в Киев приехала делегация во главе с министром юстиции Временного правительства Александром Керенским.

И вот тогда, в начале июля 1917 года, начали реально говорить о территории украинской автономии и пришли к устному согласию. К девяти украинским губерниям, среди которых Таврическая понималась с Крымом и Черниговская полностью, добавлялась еще десятая – Бессарабская губерния. Потому что там и определенная доля украинцев была, а главное – отдельно управлять ею из Петрограда было бы тяжело. Именно такое предварительное согласие было достигнуто. Но поскольку украинский вопрос был очень болезненным для российских политических кругов в Петрограде, даже сам факт признания права Украины на автономию многими российскими партиями и деятелями был воспринят как измена. И это явилось одним из факторов июльского политического кризиса в Петрограде. А новое правительство, которое в результате сформировалось, уже пошло на уступки.

В результате, за территорию Украины, которая была под властью Генерального секретариата, признали всего-навсего четыре с половиной губернии. Но это уже результат не переговоров, а волюнтаристское решение российских властей без учета украинской позиции. В Киеве выразили несогласие, но согласилась работать в рамках такой куцей автономии. Но уже вскоре, когда большевики свергли Временное правительство, было провозглашено украинское государство – УНР и присоединение к ней этих украинских территорий.

После Берестейского мира в Москве, под давлением Берлина, признали независимость Украины. И уже начались официальные переговоры о границе.

Официально переговоры начались после того, как советская Россия заключила этот мирный договор. Кстати, согласие пойти на ультиматум Германии Россия дала 23 февраля 1918 года (а россияне до сих пор празднуют день армии, которая якобы победила). Но фактически, переговоры между УНР и советской Россией не стартовали, потому что в конце апреля 1918 года в УНР произошел гетманский переворот. Следовательно, к переговорам вернулись аж 23 мая. Делегация большевиков сразу затеяла игру, имея основную цель – об этом прямо и говорилось в их директивах – затягивать переговоры. Но совсем затягивать было невозможно, так что 12 июня был заключен прелиминарный мирный договор.

14 августа 1918 г. значительная часть Курской губернии бывшей российской империи вошла в состав Украинского Государства. В частности, Путивльский и Рыльский уезды были включены в Черниговскую область, а Суджанский, Грайворонский, Белгородский, Корочанский и Новооскольский уезды — в Харьковскую область.

Это постановление стало одним из результатов Киевской мирной конференции – переговоров о юридических итогах проигранной большевиками Первой советско-украинской войны.

Дальше уже начались переговоры о границе. Украинцы обосновывали свою позицию, прежде всего, этническим составом населения и определенным округлением. Например, россияне составляли большинство в Белгородском уезде, но он был окружен уездами с украинским большинством, соответственно Белгород видели в составе Украины.

(*цветами выделены преобладающее население: красным – украинцы, синим – русские)

Больше всего Украина настаивала на районах Воронежчины, где украинцев проживало больше всего. Практические переговоры между Украиной и Советами не касались Зеленого, Желтого, Серого Клинов или Сибири, а сугубо сухопутной границы. В конце концов эти переговоры ничем не закончились.

99 лет тому назад советская Украина выдвинула территориальные претензии советской России. "Полтора миллиона украинцев проживают на непосредственно смежной с УССР территории, которые до сих пор, несмотря на это, принадлежат к составу РСФСР. Государственная граница УССР еще далеко не урегулирована, и судьба украинского массива Курщины и Ворнежчины полностью еще не решена", – писал в 1925 году украинский советский деятель Панас Буценко на страницах официозной газеты "Известия ВУЦИК". (ВУЦИК – Всеукраинский центральный исполнительный комитет— высший законодательный, распорядительный, исполнительный и контролирующий орган государственной власти Украинской СРР в период между Всеукраинскими съездами советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов).

Соответственно, это была официальная украинская позиция. Они выдвигали претензии на территорию, заселенную преимущественно украинцами. Прежде имелись в виду земли Восточной Слобожанщины – Курщину и Воронежчину.

В конце концов комиссия, которая работала во главе с главой советской Беларуси Александром Червяковым в конце 1924 года приняла компромиссное решение, не удовлетворившее ни украинскую, ни российскую стороны. Среди прочего решили передать Украине часть территорий, на которые она претендовала, в частности, Грайворонский, Суджанский и Белгородский уезды, но в результате Суджа, Грайворон и Белгород остались в России, и обе стороны выдвинули протест. Украинская – потому что претендовала на большие территории со значительно большим процентом украинского населения. Потому что в Воронежской области были районы, где до 90% населения составляли украинцы. А российская сторона выразила протест, потому что соглашалась отдать только Путивльский уезд и небольшие уступки для выравнивания границ.

И Политбюро ЦК РКП(б) решило удовлетворить протест именно российской стороны. Поэтому Суджа, Грайворон, Белгород в состав Украины не вошли.

Но в конце того же декабря 1924 года на заседании Коминтерна ликвидацию отдельной Украинской коммунистической партии обосновывали тем, что КП(б)У работает над объединением украинских земель в составе УССР. Поэтому в 1925 году Буценко вполне мог об этом говорить. Более того, в июне 1926 года решение Пленума ЦК КП(б)У по украинизации прямо содержало указание продолжать работу над этим территориальным вопросом.

В 1927–1929 годах территориальный вопрос украинцы задавали в Москве, но там говорили, что это не ко времени, чтобы не раздражать россиян. Однако в результате этих и образцовой (понятно, насколько это тогда было возможно) коренизации относительно национальных меньшинств на территории УССР началась украинизация на территориях советской России, где украинцы составляли большинство.

В Москве официально признали, что в составе советской России есть территории с преимущественно украинским населением.

Это Северокавказский край, тогда объединявший Дон, Кубань и Ставрополье, имел 37 районов, где украинцы составляли абсолютное большинство – от 51% до более 80%. Это Центрально-Черноземная область, это бывшие Курская и Воронежская губернии, имела 26 таких районов. Здесь доходило до того, что мало где было и в Украине – до 99% (!) населения составляли украинцы в Каменском районе Центрально-Черноземной области. На Дальнем Востоке в 13 районах проводилась украинизация: в шести целиком, в семи частично. Один украинский район был и на Омщине.

На территории УССР оказалось всего 9 районов, где так или иначе россияне составляли большинство. А только на прилегающих к границе территориях России было 63 района с украинским большинством, и это – категорически другая ситуация, достаточно взглянуть на перепись 1926 года – там все написано, сколько и кого было. Но даже в решении Конституционного суда РФ оказывается можно указать совершенно противоположное тому, о чем говорит та же советская статистика. Поэтому сейчас в Москве говорят, что все было наоборот – на территории Украины было в те годы российское население, ведь им необходимо чем-то обосновывать "аннексию" – для этого и это придумали такую ​​чушь.

И даже, несмотря на то, что свернули украинизацию на территории РСФСР, тем не менее, даже в сильно отредактированннном советском географическом атласе, изданном в 1941 году, украинская этническая территория заходит на территорию советской России (только в приграничье, все украинцы в остальных Клинах – уже официально ассимилированы).