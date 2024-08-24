Как Украина стала независимой и прогремела на весь мир: ключевые события

Сегодня украинцы отмечают 33-ю годовщину Независимости. Это главный праздник страны, который в условиях полномасштабного вторжения приобрел особое значение. Украинцы веками боролись за свою свободу, стремились избавиться от чужеземного гнета, шли на восстания и национально-освободительные движения, пережили войны, притеснения, геноциды. Наш язык запрещали, культуру пытались отменить, украинцев насильно депортировали из своих земель – и все же мы выстояли и смогли показать миру всю силу, мощь и несокрушимость нашей нации.

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OBOZ.UA предлагает вспомнить, как Украина стала независимой и прогремела на весь мир. Все началось не 24 августа 1991, а гораздо раньше, когда украинцы показали, что они стремятся к независимости и самоопределению и не хотят быть частью советщины.

Революция на граните

Еще до провозглашения независимости в Киеве и других городах проходили митинги, многочисленные участники которых призвали руководство Украины вывести страну из состава СССР.

2 октября 1990 года в Киеве на Майдане Незалежности (тогда – площадь Октябрьской революции) студенты вышли на митинг, требуя демократизации всех общественно-политических процессов и расторжения союзного договора. Молодежь была настроена решительно – даже объявила голодовку. По инициативе Украинского студенческого союза (УСС) и львовского "Студенческого братства" в центре столицы появился палаточный городок.

Студенты предлагали внеочередные парламентские выборы на многопартийной основе не позднее весны 1991 года. Среди требований также возвращение украинцев срочной службы на территорию Украины и проведение национализации имущества КПУ и ЛКСМУ.

Формально требования протестующих были приняты, ведь 17 октября Верховная Рада приняла соответствующее постановление. В истории эти события вошли под названием Революция на граните.

Провозглашение независимости Украины

Провозглашению независимости предшествовало принятие 16 июля 1990 г. Декларации о государственном суверенитете Украины. Документом провозглашалась самостоятельность, полнота и неделимость власти Украинского государства в пределах его территорий и независимость и равноправие во внешних отношениях.

Внеочередное заседание парламента 24 августа 1991 года состоялось в считанные дни после подавления путча в Москве.

В Акте провозглашение независимости указано, что "територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення".

Референдум и первые выборы независимой Украины

1 декабря 1991 года в ходе первого референдума независимости на вопрос "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" утвердительно ответили 90,32% украинцев.

Одновременно с референдумом прошли первые выборы с использованием системы абсолютного большинства. В голосовании приняло участие около 32 млн граждан. Леонид Кравчук был избран президентом. У него было большинство голосов во всех регионах, за исключением трех областей Галиции, где победил Вячеслав Чорновил.

Будапештский меморандум

Именно тот Будапештский меморандум, которым Россия обязывалась воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины, и в котором указывалось, что "никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны", был принят 5 декабря 1994 года.

Участниками договора были Украина, США, Россия и Великобритания. Это было международное соглашение о неядерном статусе Украины. Страны-подписанты обязывались уважать границы Украины и обеспечить безопасность в случае военной агрессии.

Не прошло и 20 лет с момента подписания, когда в 2014 году Россия совершила вооруженную агрессию против Украины, которая продолжается и по сей день.

Принятие Конституции

28 июня 1996 г. Украина получила Основной Закон. Конституция окончательно закрепила правовые основы нашего государства, его суверенитет и территориальную целостность. Наиболее спорными оказались вопросы о разделе власти, частной собственности, статусе русского языка и национальной символике.

Фундамент современной Конституции был заложен еще в древних источниках – Русской правде Ярослава Мудрого, Литовских уставах, актов периода Гетманщины и Конституции Пилипа Орлика 1710 года.

Гривна. Банковская реформа

В сентябре 1996 г. была проведена банковская реформа. В обращение была введена национальная валюта Украины гривна. Этому событию предшествовал сложный период нестабильности экономики, бартерных расчетов, гиперинфляции и купонов.

В ходе реформы по установленному курсу перечислили в гривне цены, тарифы, зарплаты, пенсии, вклады граждан без каких-либо ограничений и конфискаций со свободным обменом рублей в гривне.

Оранжевая революция

22 ноября 2004 об Украине заговорил весь мир. Началось резонансное политическое событие, которое благодаря избранной символике получило название Оранжевой революции. Украинцы вышли на масштабные акции протеста. Причиной стала фальсификация результатов президентских выборов, в результате чего первенство в избирательной гонке получил Виктор Янукович.

Украинцы смогли отстоять свое право на честные и демократические выборы. Тогда Верховный Суд назначил проведение повторных выборов, в ходе которых 26 декабря 2004 победил Виктор Ющенко.

Первая победа на Евровидении

В 2004 году мир громко заговорил об украинской песенной культуре, а зажигательная мелодия "Диких танцев" звучала отовсюду. Певица Руслана принесла Украине первое место на Евровидении.

С этого времени Украина достойно представляет свою культуру на Евровидении. В 2016 году победу на Евровидении принесла Джамала с песней "1944", а в 2022 году первенство одержал коллектив Kalush Orchestra с песней "Стефания".

Признание Голодомора геноцидом

Советские власти умалчивали о Голодоморе. Самую большую трагедию украинского народа ХХ века официально назвали Голодомором только в 2006 году. Верховная Рада приняла закон, которым насильственный голод 1932-33 годов признавался геноцидом украинского народа.

Евро-2012

Вспомним прекрасное лето 2012 года, когда крупнейшие украинские города принимали Евро-2012. Атмосфера праздника, радости, единения, толпы туристов, новые стадионы, новая инфраструктура, азарт, чувство общего восторга – кто мог тогда представить, что совсем скоро на украинские земли придет война?

История Евро-2012 началась еще в 2007 году, когда Украина и Польша завоевали право принять у себя чемпионат Европы по футболу. В ходе крупнейшего спортивного события в Украину посетили более 8 млн туристов. Матчи проходили в Донецке, Харькове, Львове и финал чемпионата прошел в Киеве.

Революция Достоинства

Виктор Янукович сделал еще одну попытку стать президентом – и, к большому сожалению, таки стал. Эпоха Януковича отметилась тотальной узурпацией власти и коррупцией невиданных масштабов. Янукович вместе со своим правительством официально декларировал о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, в то же время 21 ноября 2013 года заявил, что приостанавливает процесс евроинтеграции на неопределенный срок.

Уже через несколько часов на Майдан Незалежности вышли первые протестующие, а с 22 ноября подобные бессрочные акции начались во многих городах – от Львова до Донецка.

Так началась новая страница в истории под названием "Революция достоинства". Окружной административный суд принял решение о запрете проведения мирных собраний, на Майдане появилось специальное подразделение "Беркут", которое, конечно, не останавливает украинцев и акции протеста становятся все более масштабными.

29 ноября 2013 года Янукович не подписал соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. На всех площадях страны начали ставить палаточные городки. Ночью 30 ноября произошло массовое избиение студентов и протестующих. А на утро количество протестующих возросло до миллионов.

Украинцы со уголков страны приезжали на Майдан, демонстрируя свое стремление к евроинтеграции. Власть на уступки не шла, наоборот – продолжила силовые разгоны и приняла антиконституционные законы. Самыми страшными днями были массовые убийства мирных митингующих на Майдане. Погибшие во время Революции Достоинства стали известны как Небесная сотня.

В конце концов, Янукович убежал из страны и украинцы наконец-то праздновали победу. Казалось, впереди светлое безоблачное будущее...

Анексия Крыма

Однако темные времена только начинались. Уже через месяц после победы Революции достоинства в марте 2014 года Россия ввела свои войска в украинский Крым. Так называемые "зеленые человечки" Путина заполонили полуостров. Оккупанты положили начало сценарию "референдумов под дулом пистолета" и провели так называемый опрос, после которого состоялась аннексия Крыма.

Сразу на полуострове начались гонения и притеснения несогласных. Многим пришлось стать внутренними переселенцами и переехать в материковую Украину.

Украина била тревогу, мир выражал беспокойство, но решительных мер не принимал. Так в цивилизованной демократической Европе XXI века снова стала возможна насильственная аннексия – в лучших традициях Гитлера.

Война на Донбассе

Крымский сценарий Россия пыталась повторить в Донецкой и Луганской областях. В апреле 2014 года россияне начали захватывать украинские админздания. Украина начала АТО, которая впоследствии превратилась в Операцию Объединенных сил. Украинцы сплотились перед угрозой. По всей стране началось мощное волонтерское и добровольческое движение.

Томос

15 декабря 2018 г. на Объединительном Соборе была создана Православная Церковь Украины (ПЦУ).

Свое влияние на украинцев российские власти осуществляли и через церковь., поэтому 20 августа 2024 депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли закон о запрете РПЦ в Украине. Документ не содержит религиозных ограничений, а его целью является лишь прекращение связей подчинения любых украинских организаций с религиозными организациями, имеющими руководящие центры в России.

Полномасштабное вторжение России в Украину

24 февраля 2022 года российская армия пересекла границы Украины и ввела свои войска. Началось полномасштабное вторжение. Этому предшествовало начавшееся с ноября 2021 года масштабное наращивание российских войск у украинских границ и многократное официальное отрицание властей Кремля о намерениях напасть на Украину.

Российские войска начали движение вблизи Харькова, Чернигова, Херсона и Сум, а также с территории Беларуси и временно оккупированного Крыма.

Украинцы показали миру, что значит настоящее сопротивление. Уже в первые дни войны благодаря армии, самообороне и героизму обычных украинцев российская армия понесла значительные потери в живой силе и технике.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022, через неделю после российского вторжения, Украина подала заявку на членство в ЕС.

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление.

25 июня 2024 было принято важное решение по европейской интеграции Украины. Европейский Союз официально начал переговоры с Украиной по вступлению.

Открытие переговоров – ключевая веха евроинтеграции Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как отмечали независимость в 1991 и 1992 годах.

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