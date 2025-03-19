'Как Украина осмысливает травму и строит будущее': историк Антон Лягуша даст публичное интервью в пространстве музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

27 марта состоится публичное интервью с историком Антоном Лягушей, которое организуется в рамках документационного проекта "Дневники мирных: голоса выживших и тех, кто нет" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Мероприятие пройдет в Музее истории Киева.

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Тема беседы – "Память о войне: как Украина осмысливает травму и строит будущее". Модерировать интервью Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова.

Антон Лягуша – кандидат исторических наук, декан факультета магистерских социальных и гуманитарных студий Киевской школы экономики (KSE), исследователь New School University Consorcium (New York). Преподавал курсы в George Mason University. Имеет опыт реализации международных проектов по гуманитаристике.

Одной из тем разговора будут эго-документы – дневники, письма, воспоминания: могут ли они стать основой новой исторической науки о войне и как эта информация будет восприниматься будущими поколениями.

Также речь пойдет о:

– разные аспекты деколонизации истории;

– механизмы формирования коллективной памяти о войне;

– Риски "консервации" военной памяти, с которыми столкнулись в других странах.

Вход свободен по подтвержденной регистрации в Музее "Голоса Мирных". Регистрация по ссылке.

Когда: 27 марта, в 17:30. Где: Музеи истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7).

Публичные интервью являются важными культурологическими событиями Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, направленными на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами новых мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея.