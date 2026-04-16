Как удалить водяные следы с деревянных поверхностей: возьмите нетрадиционный продукт

Если вы когда-нибудь оставляли чашку с водой на столе без подставки, вы знаете то ощущение, когда поднимаете ее и понимаете, что навсегда испачкали деревянную поверхность.

Видео дня

Водяные пятна часто выглядят как белые или темные кольца и возникают в результате реакции влаги, тепла или жидкости с деревянным покрытием или самой древесиной. Обычно они возникают из-за горячих чашек, холодных стаканов или разлитой жидкости, и их удаление может быть настоящим кошмаром, пишет OBOZ.UA.

Они не поддаются большинству традиционных методов очистки. Но есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы вернуть вашим деревянным столам былую красоту без пятен.

Как оказалось, достаточно намазать эти водянистые следы обычным майонезом и оставить на какое-то время.

Хотя может показаться отвратительным оставлять майонез на столе, этот трюк работает, поскольку деревянной поверхности нужно масло, чтобы помочь вытянуть влагу, которая задержалась в древесине. Помимо майонеза, масла, такие как оливковое, и даже зубные пасты не в форме геля, могут помочь вытянуть влагу.

Вы даже можете попробовать удалить пятно феном, что может помочь испарить задержанную влагу и удалить любые белые или мутные пятна.

Если у вас темные пятна, это свидетельствует о том, что водяные пятна проникли в саму древесину, а не только в покрытие. Возможно, вам стоит обратиться к профессионалу, чтобы удалить эти пятна, поскольку стол можно легко испортить, если слишком сильно шлифовать или использовать слишком сильный нагрев, что может привести к образованию пузырей на покрытии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как удалить масляные пятна на одежде.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.