Как уберечь ребенка от конфликтов родителей: советы психолога Фонда Рината Ахметова

Дети, которые растут в постоянном напряжении, начинают ожидать конфликтов в любой ситуации. Они боятся выражать свои чувства или совершать ошибки. У них могут формироваться проблемы с самооценкой, а фактически ребенок растет с ощущением, что "семья – это место напряжения", а не безопасности. Это может привести к трудностям с доверием и формированием здоровых эмоциональных связей.

Психолог Фонда Рината Ахметова Анна Часовникова рассказывает, как защитить эмоциональное состояние ребенка даже в сложной семейной ситуации.

Как правильно реагировать на конфликты, поддерживать доверие и помочь ребенку почувствовать себя в безопасности – смотрите в видео:

Фонд Рината Ахметова также подготовил подборку практических советов, как поддержать детей во время семейных конфликтов, научить их здорово выражать эмоции, формировать уверенность в себе и создавать гармоничные отношения в семье.

Совет 1. Избегайте ссор при ребенке

Дети воспринимают конфликты очень остро. Старайтесь решать споры вне глаз ребенка или откладывать обсуждение, если ребенок рядом. Если же конфликт случился, объясните ребенку, что ссора – это нормальная часть жизни взрослых, и она не означает, что семья опасна или любовь исчезла.

Совет 2. Показывайте уважение друг к другу

Дети учатся на примере взрослых. Если вы демонстрируете спокойный способ решения споров – переговоры, компромиссы, извинения – ребенок усваивает здоровые модели поведения в конфликтных ситуациях.

Совет 3. Не используйте ребенка в качестве посредника

Не вовлекайте детей в споры, не просите передавать сообщения или выбирать сторону. Ребенок должен чувствовать себя защищенным, а не обремененным ответственностью за семейные конфликты.

Совет 4. Устанавливайте стабильные правила и рутину

Четкие границы и регулярные занятия дают ощущение контроля и предсказуемости. Ребенок должен знать, что его жизнь стабильна, даже если родители конфликтуют.

Совет 5. Создавайте моменты безопасности и близости

Регулярно уделяйте время совместным активностям без напряжения: чтение, игры, прогулки. Это формирует у ребенка ощущение стабильности и доверия, даже если иногда случаются конфликты между взрослыми.

За 20 лет деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.

