Как теплая зима повлияет на погоду весной и летом в Украине: прогноз

Аномально высокие температуры, которые сейчас наблюдаются, не характерны для зимы. Поэтому теплая зима постепенно перешла в раннюю весну, однако нельзя сказать, что такие явления обусловят жаркое лето.

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Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух. Относительно возможных негативных последствий аномальной погоды она указала, что похолодания все еще возможны.

"Несмотря на аномально высокие температуры, похолодания у нас все же возможны. И они могут нанести вред растениям, которые уже начали развиваться", – сказала специалист.

Она также добавила, что осадки, которые выпадают при около нуля градусов, способствуют образованию гололеда, налипанию мокрого снега, что также представляет опасность и может нанести ущерб.

"Отсутствие снежного покрова повлияет на уровень подземных вод и в целом на запасы воды, которые станут значительно меньше, что в летний период может привести к гидрологической засухе, дефициту воды", – говорит Вера Балабух.

По ее словам, аномально высокие температуры характерны больше для весны, так что теплая зима постепенно "перешла в раннюю весну".

В то же время она отвергла, что аномально теплая зима может повлиять на температуру воздуха летом.

"Температура воздуха зимой и летом не связаны между собой. Они зависят от разных процессов. Так что говорить о том, что теплая зима обусловит жаркое лето, – нельзя".

Ранее синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала OBOZ.UA, что вся следующая неделя будет морозной и без осадков. Лишь в Крыму и в Приазовье синоптики есть вероятность осадков в виде снега, но в целом по стране будет солнечно, небольшая облачность.

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