Как строили уникальную телебашню в Харькове, которая стала целью для окупантов: исторические кадры

22 апреля 2024 года в результате очередной ракетной атаки на Харьков оккупанты разрушили шпиль Харьковской телебашни. Конструкция имела высоту 240,7 м и была третьей по высоте телебашней в Украине.

В этом году башне должно было исполниться 43 года. Комплекс телецентра был введен в эксплуатацию 12 декабря 1981 года, а собственно башня построена по проекту УкрНИИпроектстальконструкции. Как строили уникальную телебашню в Харькове, которая стала целью оккупантов – читайте в материале OBOZ.UA.

В сети опубликовали уникальные кадры, на которых запечатлен процесс строительства сооружения. Автор фотографий - харьковский фотограф Игорь Ивлев.

Стоит отметить, что во время строительства башни впервые в Украине был задействован вертолет Ми-10К. С помощью вертолета осуществляли монтаж фидерно-лифтового ствола с отметки в 158 м. От высоты 140 м и до вершины башню монтировали из тринадцати 10-тонных блоков.

Харьковская телебашня имеет цельнометаллическую пространственную решетчатую конструкцию. Она находится в 500 метрах от ул. Алексея Деревянко вглубь лесопарка. К счастью, во время ракетной атаки никто не пострадал, а сотрудники телевизионной инфраструктуры находились в укрытии.

Башня состоит из несущих поясов, соединительных ребер, элементов диафрагм и разверток, образующих плоские участки, расположенные в вертикальных плоскостях. Чередование оси изменяется в каждой секции вышки по ее высоте, что обеспечивает разъединение поясов в нескольких плоскостях.

Россияне не в первый раз пытаются уничтожить башню. 6 марта 2022 года в результате авианалета российских войск бомбардировщиком Су-34 были нанесены удары по телевышке. Тогда самолет был сбит украинским ВВС ВСУ, а катапультировавшегося летчика взяли в плен. Телебашня вышла из строя на время, ведь получила физическое повреждение опор.

Также OBOZ.UA рассказывал, что российский летчик, бомбивший телебашню в Харькове в 2022 году, получил 12 лет тюрьмы.

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