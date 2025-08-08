Как справиться с родительским гневом: рекомендации психолога Фонда Рината Ахметова

В состоянии хронической усталости, тревоги и недостатка стабильности эмоции родителей могут обостряться. В такие моменты легко потерять контроль, но важно не винить себя, а найти эффективные инструменты, которые помогут сохранить связь с ребенком. В новом видео психолог Фонда Рината Ахметова Ольга Хмарук объясняет:

– Почему мы злимся на детей именно тогда, когда они в нас больше всего нуждаются?

– Как такая злость отражается на психике ребенка?

– И что делать, если эмоции уже "взорвались"?

Смотрите видео и узнайте, как снизить напряжение в сложные моменты.

Далее Фонд Рината Ахметова подготовил подборку эффективных советов, которые помогут научиться распознавать сигналы перегрузки и наладить эмоциональный контакт с ребенком.

Не воспринимайте поведение ребенка лично

Малыш не пытается вас разозлить – он только учится справляться с собственными эмоциями.

Злость – это сигнал о вашей усталости

Гнев свидетельствует не о ребенке, а о вашем истощении. Возможно, вам не хватает сна, поддержки или личного пространства.

Осознайте: дело в вас, а не в ребенке

Дети "считывают" ваше состояние через прикосновения, голос, интонацию. Вам не нужно быть идеальными – достаточно быть немного спокойнее, чем ваш ребенок.

Попросите прощения, если "сорвались"

Восстановите контакт: скажите прямо, что рассердились, и объясните почему. Это пример здоровой модели поведения.

Готовьтесь к сложным моментам заранее

Знаете, что устали? Предупредите себя о риске потери контроля. Иногда 10 секунд тишины спасают отношения лучше, чем 10 минут крика.

Всего за годы работы психологи Фонда Рината Ахметова оказали психологическую поддержку более 1,2 миллионам украинцев. Сейчас приоритетом является помощь детям, пострадавшим в результате войны.

Следите за обновлениями Фонда Рината Ахметова на сайте.