Как спастись от жары ночью: "правило одного часа" перед сном

На этой неделе ожидаются настоящие "тропические ночи", когда температура будет держаться выше 25 °C. А поскольку влажность также будет высокой, тепловой стресс представляет "опасность для всех", так как после дневной жары восстанавливаться будет сложнее.

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Поэтому выспаться в эти дни, вероятно, будет чрезвычайно сложно, но есть меры, которые вы можете принять, чтобы сохранить прохладу в тропические ночи, в частности, соблюдать "правило одного часа" перед сном, пишет OBOZ.UA.

По словам экспертов по сну, принятие тёплого душа или ванны за час до сна может обеспечить вам более спокойный сон.

Хотя может показаться нелогичным согреваться в душе, когда и так достаточно душно, вода повышает температуру тела и заставляет организм быстрее охлаждаться, что сигнализирует мозгу о том, что пора отдыхать, и запускает естественную реакцию на сон.

Попробуйте завершить купание примерно 30-секундным обливанием прохладной, но не холодной водой. Это небольшое понижение температуры помогает ещё быстрее запустить естественный процесс охлаждения вашего организма.

Во время душа или ванны перед сном избегайте очень горячей воды, поскольку она может слишком сильно повысить температуру тела, сделать вас более бодрым и затруднить засыпание.

Также длительное пребывание в очень горячей воде может поддерживать повышенную температуру тела, задерживая естественный процесс охлаждения, который сигнализирует мозгу о времени сна.

Но если сделать это правильно, теплый душ или ванна могут запустить процесс охлаждения тела, что поможет вам заснуть в жаркие ночи, когда условия для сна могут быть неудобными.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в большинстве стран Западной Европы аномальная жара в +40 градусов ожидается и на следующей неделе, причем самые высокие показатели прогнозируются во Франции и Испании. От такой погоды страдают не только люди, но и животные, и птицы.

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