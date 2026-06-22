От аномальной жары в Европе, помимо людей, страдают животные: кому тяжелее всего

В большинстве стран Западной Европы аномальная жара в +40 градусов ожидается и на следующей неделе, причем самые высокие показатели прогнозируются во Франции и Испании. От такой погоды страдают не только люди, но и животные с птицами.

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Экологическая организация WWF предупредила о повышенной опасности лесных пожаров и о необходимости соблюдать осторожность во время экскурсий на природе. Как в Европе переживают экстремальные условия, рассказал FREEДОМ.

Испания

В испанском Мадриде федерация футбола была вынуждена закрыть фан-зону с гигантскими экранами, чтобы меньше людей находились под палящим солнцем и под воздействием высоких температур.

Градусники в Мадриде днем показывают +40. Туристы, проводящие время на улице, спасаются разными способами: кто-то пьет очень много воды, а кто-то использует портативные вентиляторы.

"Я специально одела белую одежду, потому что очень жарко. Везде хожу с маленьким электрическим вентилятором и всегда пью много воды. Я приехала в Испанию в отпуск, но не ожидала такой жары", – поделилась туристка из США Хейли Сан-Цезарио.

Франция

Для Франции это уже вторая волна жары за год, но на этот раз власти страны приостановили работу более 800 школ и колледжей. Кроме того, правительство запретило продажу алкоголя на некоторых мероприятиях крупного национального музыкального фестиваля из-за сильной жары. Вагоны метро без кондиционеров выведены из эксплуатации.

В Париже, чтобы охладиться, люди купаются в Сене. Места, где купание запрещено, на всякий случай патрулируют дроны.

"Это ужасно, я просто не могу спать по ночам. Но как-то справляемся", – сказал житель Парижа.

"Я делаю то же самое, что и другие – держу шторы и окна закрытыми. В Париже много питьевых фонтанчиков, люди часто ими пользуются. Можно ещё пойти в офис или спортзал, если там есть кондиционеры", – добавила парижанка.

Италия

В Риме туристы прячутся от солнца в подземельях под храмом Святого Клавдия, где поддерживается стабильная температура – около +18 градусов.

"Здесь не такая температура, как на улице в такие жаркие дни. Это действительно замечательное место, ведь здесь сочетаются история, археология, геология, спелеология. Одним словом, я бы всем рекомендовала приехать и посетить его", – отметила археолог и экскурсовод по подземному Риму Кристина Вольпаччио.

Как жара влияет на животных

В европейских зоопарках должны заботиться о том, чтобы животные не пострадали от аномальной температуры. У обезьян, например, есть бутылки с водой. Сложнее носорогам – они не потеют, а потому им легче перегреться. Для них периодически организуют душ и выкопали яму с водой для охлаждения.

"Животные в нашем зоопарке переносят жару по-разному. Некоторые из них этому рады. Другие животные любят заходить в воду, чтобы освежиться, например, пингвины или наши карликовые выдры. С носорогами, безусловно, следует быть осторожными, поскольку они не умеют потеть. У них круглосуточно доступна грязевая ванна, с помощью которой они могут регулировать температуру своего тела снаружи", – пояснил представитель Дортмундского зоопарка (Германия) Марсель Ставинога.

В Бельгии жара вызвала ажиотаж в приютах для диких животных. В одном из местных центров реабилитации сообщили о наплыве подопечных, пострадавших от теплового удара. Их за последние несколько дней поступило более полутора сотен.

"Сейчас у нас около 300 животных, потому что здесь очень жарко. Мы наблюдаем массовый приток, особенно птиц, гнездящихся под крышами. Птенцам в такую жару очень тяжело. Температура на крышах иногда может достигать +50..+60 градусов. Поэтому они предпочитают прыгать, чем позволить себе умереть", – рассказал основатель центра помощи животным, биолог Ромен де Жегер.

Как ранее писал OBOZ.UA, новые прогнозы ученых свидетельствуют, что феномен Эль-Ниньо, который прямо сейчас формируется в Тихом океане, способен стать рекордным по силе и существенно повлиять на погоду и жизнь людей в разных частях планеты.

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