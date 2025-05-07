'Как сохранить правду о войне?' В Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова состоится публичное интервью с Антоном Дробовичем

Война России против Украины стала самой задокументированной в истории человечества. В Украине сформировались десятки инициатив, которые фиксируют события и с 2014, и с 2022 года. Сейчас в профессиональной среде активно обсуждается вопрос, как систематизировать и хранить этот массив данных, а также кто именно этим должен заниматься.

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Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова инициирует запуск платформы для обсуждения будущего документации и архивирования данных о войне. Цикл публичных интервью откроет Антон Дробович – ученый, общественный деятель и руководитель Центра прав человека и мемориализации войны Киевской Школы Экономики.

Тема беседы - "Как сохранить правду о войне, которая продолжается? Идея Национального депозитария (архива) документов".

Модерировать интервью будет Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Во время разговора будем искать ответы на следующие вопросы:

– Для чего нужен Национальный депозитарий документов о войне?

– Чем отличается документирование от архивирования? Какие организации занимаются этими делами в Украине и какие профессиональные акценты они имеют?

– Как организовать процесс и найти консенсус организациям, причастным к архивированию и документированию?

– Кто и как должен финансировать платформу сохранения памяти о войне? Преимущества и риски частного финансирования.

Вход свободный по подтвержденной регистрации в Музее "Голоса Мирных". Регистрация по ссылке.

Когда: 14 мая. Регистрация в 17:45, событие 18:00 – 19:00

Где: Музей истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7).