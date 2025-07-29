Как сказать по-украински 'до свадьбы заживет': хорошее соответствие

Русский фразеологизм "до свадьбы заживет" — это шуточное выражение, которым утешают того, кто ушибся или испытывает боль. Чаще всего его применяют к детям, намекая, что к взрослой жизни и женитьбе все раны заживут.

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Однако при попытке дословного перевода этого выражения на украинский, возникают определенные сложности. Популяризатор украинского языка, филолог и преподаватель Мария Словолюб объяснила, как правильно передать это значение, избегая дословного перевода.

Многие русскоязычные выражения не имеют дословного перевода в украинском языке, и их прямое копирование приводит к калькам, которые искажают благозвучие и грамматическую правильность. Примером такого калькирования является фраза "до свадьбы заживет". В украинском языке отсутствуют слова "свадьба" и "заживєт" в этом контексте. Вместо "свадьба" следует употреблять "весілля", а вместо "заживет" — "загоїться".

Важно отметить, что слово "зажити" в украинском языке имеет совсем другое значение, чем в русском "заживет". Украинское "зажити" связано с жизнью, благополучием или изменением образа жизни, например: "зажити у достатку", "зажили в новому місті". Следовательно, использование "зажити" по отношению к ранам является ошибочным и нарушает нормы украинского языка.

"Слово "заживати" в украинском языке имеет совсем другое значение. "Ми зажили по-новому", "вони зажили слави". Вот корректное употребление. А вот раны, будь то душевные или физические, могут "загоюватися", "загоїтися". Поэтому украинским невероятно колоритным аналогом к этому высказыванию является такое: "Загоїться, поки весілля скоїться"", – подчеркнула Мария Словолюб.

Учитывая вышеупомянутые особенности, правильный украинский аналог фразеологизма "до свадьбы заживет" звучит так: "загоїться, поки весілля скоїться".

Этот вариант не только грамматически корректен, но и сохраняет шутливый оттенок оригинала, гармонично вписываясь в лексический фонд украинского языка.

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