Как правильно назвать женщину-министра на украинском языке

Все больше министерств в Украине возглавляют женщины. Более того, даже главой Кабмина недавно была назначена Юлия Свириденко. А значит самое время узнать, как правильно образовывать на украинском языке феминитив от слова "міністр".

Видео дня

Украинское правописание, утвержденное в 2019 году, которое уже полноценно вступило в силу, предусматривает широкое использование феминитивов. Поэтому OBOZ.UA подробно разбирался, как нужно называть женщину, занимающую министерскую должность.

Чаще всего в украинском языке для формирования парных к мужским названий профессий, должностей и т.д. используется суффиксальный метод. По нему к основе слова присоединяются соответствующий суффикс с окончанием. Чаще всего встречаются варианты -к(а), -иц(я), -ниц(я), -овиц(я), -ин(я), -ес(а), -ис(а).

При этом самым продуктивным из перечисленных является вариант -к(а). Для образования феминитива он присоединяется к мужской основе, которая заканчивается на согласный звук. Такие слова встречаются чаще всего:

автор – авторка;

президент – президентка;

лідер – лідерка;

лікар – лікарка;

вчитель – вчителька;

водій – водійка;

блогер – блогерка.

Конечно, учитывают при образовании феминитивов и благозвучие. Скажем, от слова "філолог" образовывать его с помощью суффикса -к- не очень удачная идея, ведь получается трудное для произношения слова "філологка" или же, если применить типичное чередование г – ж, "філоложка". Обе версии совершенно неудачные. Поэтому в таких случаях прибегают к другим средствам. Так, например, образовалось слово "філологиня".

Что касается феминитива от слова "міністр", то простое добавление суффикса -к- снова дает нам неблагозвучное "міністрка". Такое нагромождение согласных украинскому языку не свойственно.

Значит, стоит попробовать употребить какой-то другой суффикс? Например "міністриця", "міністриня", "міністреса". На самом деле, нет. Подобные образования звучат довольно искусственно. К тому же украинский язык давно имеет способ справиться с подобным нагромождением в родственных с существительным "міністр" словах. В их корень просто добавляется гласный звук [е], который создает удобное для произношения полногласие. Этот звук мы слышим в таких вполне нормативных словах, как "міністерство" или "міністерський".

Итак, рекомендованным и широко употребляемым феминитивом здесь является слово "міністерка" с ударением на второй слог. Его мы встречаем, в частности, в официальных документах и деловой речи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно на украинском языке называть сестру мужа.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.