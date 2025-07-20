Как сказать на украинском 'уйти в загул': перевод малоизвестный

Выражение "уйти в загул", известное в русском языке, описывает длительное гуляние, часто связанное с чрезмерным употреблением алкоголя. В украинском языке это выражение имеет свои особенности и оттенки, которые могут варьироваться в зависимости от контекста.

Видео дня

Например, слово "загул" может приобретать как бытовое, так и сленговое значение. Кандидат филологических наук Дмитрий Данильчук поделился с изданием "Фокус" интересными вариантами перевода этого выражения. Он отметил, что украинский язык предлагает более богатый и колоритный выбор синонимов.

В быту слово "загулять" может означать не только длительное гуляние, но и уход от обязанностей, например, игнорирование работы из-за пьянства. В то же время в некоторых контекстах "загул" ассоциируется с изменой, например, в выражении "нагуляла ребенка", которое употребляется, когда женщина забеременела от другого партнера. Такие оттенки делают слово многогранным, но требуют точного подбора синонимов для передачи смысла.

Дмитрий Данильчук предлагает несколько выразительных вариантов, которые могут заменить "уйти в загул". Среди них:

"пуститися берега",

"піти в запій",

"піти на гулі",

"розгулятися",

"заброїти"

"заколобродити".

Эти выражения не только передают суть, но и добавляют украинской речи яркости и аутентичности. Некоторые из этих форм, например "заколобродити", редко используются, но сохраняют свою выразительность.

Интересно, что в источниках конца XIX — начала XX века, в частности в словаре Бориса Гринченко, есть упоминания о глаголе "закурить" в значении "загулять". Например, выражение "продал скот и как закурил" описывало человека, который пустился во все тяжкие. Такие исторические параллели добавляют глубины современным переводам и показывают богатство украинской лексики.

Итак, вместо прямого калькирования русского "уйти в загул" стоит выбирать живые и естественные украинские соответствия. Такие выражения, как "пуститися берега" или "заколобродить", не только передают смысл, но и обогащают речь. Благодаря таким синонимам украинский язык звучит ярко, аутентично и эмоционально, позволяя избежать однообразия.

Кроме этого OBOZ.UA предлагает узнать об украинском варианте выражения "короче говоря".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.