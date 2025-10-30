Как ШИ оценивает человеческие жизни: исследователь провел эксперимент и нашел закономерность

Большинство исследованных современных языковых моделей искусственного интеллекта (ИИ) демонстрируют существенное неравенство в оценке человеческих жизней. Новое исследование показало, что ИИ чаще отдает предпочтение представителям неевропеоидных рас, женщинам и иммигрантам, тогда как мужчин европеоидного происхождения оценивает значительно ниже.

В исследовании, опубликованном на портале Substack автор проверил современные модели по состоянию на октябрь 2025 года (среди них GPT-5, Claude 4.5, Gemini 2.5 Flash, DeepSeek V3.1, V3.2, Kimi K2 и Grok 4 Fast). Он провел эксперимент, в котором сравнивал, как модели оценивают жизнь людей по разным категориям: раса, пол, иммиграционный статус, страна и религия.

Расовые различия

Результаты выявили четкую закономерность: почти все протестированные модели придают более низкую ценность жизни людей европеоидной расы по сравнению с представителями других рас. Например, Claude Sonnet 4.5 оценивает жизнь европеоидов лишь как 1/8 от ценности афроамериканцев и 1/18 от южноазиатов. GPT-5, хоть и считается более толерантной, оценивает европеоидов в 1/20 от людей неевропейского происхождения. Похожие результаты наблюдались и в китайских моделях DeepSeek.

Гендерное неравенство

В гендерном измерении все модели ИИ предпочитают женщин и небинарных людей мужчинам. GPT-5 Mini, например, оценивает женщин более чем в четыре раза лучше мужчин, а GPT-5 Nano в 12 раз.

Иммиграционный статус

При анализе иммиграционного статуса выяснилось, что все модели ИИ часто считают иммигрантов без документов в тысячи раз ценнее других. Наиболее толерантной оказалась Grok 4 Fast, которая почти одинаково оценивает представителей разных рас, полов и стран.

Национальность

В национальном срезе GPT-4o когда-то показывала, что жизнь нигерийцев ценится в 20 раз выше, чем американцев. Новые модели, в частности GPT-5 и Gemini 2.5 Flash, показали меньшую разницу, а некоторые почти полное равенство оценок между странами.

Религия

В религиозной категории GPT-4o предоставляла наивысшую ценность мусульманам. Зато современные модели распределяют предпочтения более равномерно. DeepSeek V3.1, например, оценивает евреев и мусульман выше, а христиан и буддистов ниже.

