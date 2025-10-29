Маск запустил ИИ-конкурента Википедии: что известно о Грокипедии

В понедельник, 27 октября, американский миллиардер Илон Маск запустил раннюю версию энциклопедии на базе искусственного интеллекта под названием Grokipedia. Ее веб-сайт временно не работал, прежде чем снова возобновить работу через несколько часов.

Об этом пишет CNBC. Грокипедию, названную так в честь большой языковой модели Grok от xAI, Маск продвигает как усовершенствованную и менее предвзятую версию популярной бесплатной веб-энциклопедии Википедия.

Только в прошлом месяце генеральный директор SpaceX объявил, что работает над созданием конкурента Википедии. С таким предложением выступил Дэвид Сакс, технологический магнат, занимающий должность "царя" искусственного интеллекта и криптовалют в администрации президента США Дональда Трампа.

Маск, который поддерживал ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD), ранее называл Википедию "woke", что можно объяснить как "осознанный". Это прилагательное происходит из разговорного английского языка афроамериканцев и означает "внимательный к расовой предвзятости и дискриминации". Впоследствии это слово стало охватывать другие явления социального неравенства.

Илон Маск критиковал Википедию за ссылки на такие новостные издания, как The New York Times и NPR, как источники во многих статьях.

В своей заметке в X Маск сказал, что запущена была версия 0.1 Grokipedia, но более поздняя "версия 1.0 будет в 10 раз лучше". При этом он утверждал, что текущая версия лучше Википедии. Стоит отметить, что отчеты и копии сайта в веб-архиве The Way Back Machine указывают на то, что сайт не работал несколько часов.

На странице Grokipedia.com есть строка поиска на темном фоне. Также там указано, что было зарегистрировано 885 279 статей, которые оформлены в стиле, напоминающем Википедию.

Для сравнения, веб-сайт Википедии сообщил, что по состоянию на вторник на его англоязычной версии было более 7 миллионов статей. Статьи Википедии пишутся и редактируются сообществом волонтеров-авторов и редакторов, тогда как Grokipedia, похоже, создается исключительно искусственным интеллектом.

И чат-бот Grok, и сама Grokipedia обычно ссылаются на Википедию в качестве источника, когда пользователи задают им вопросы. На прошлой неделе сооснователь Википедии Джимми Уэйлс заявил, что не имеет высоких ожиданий от Grokipedia, поскольку модели языка искусственного интеллекта недостаточно сложные, и "будет много ошибок".

Как сообщал OBOZ.UA, американская компания по развитию искусственного интеллекта OpenAI выпустила собственный браузер ChatGPT Atlas с уже встроенным помощником с ИИ. Пока что новый браузер ChatGPT Atlas доступен только на компьютерах с операционной системой macOS, а версии для Windows, iOS и Android разработчики обещают выпустить позже.

