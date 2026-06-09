Как сеять арбузы, чтобы они были большие и сладкие: есть несколько секретов

Арбуз – культура южная и теплолюбивая, но ее вполне можно вырастить на своем огороде, если правильно подойти к посеву и уходу. Эти сочные плоды нуждаются в солнечном месте и плодородной земле. А еще – длительного времени на выращивание.

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Именно поэтому самое главное для арбузов в северных регионах – это их старт в правильный момент. Как сеять арбузы, чтобы собрать большие и сладкие плоды, разбиралось издание Interia Kobieta. Вот главные правила выращивания растения, которые обеспечат вам хороший урожай.

Без рассады никак

Арбуз – это растение с длинным периодом вегетации, поэтому без правильного старта можно не ждать удачного урожая. Самая большая ошибка – высевать семена непосредственно в открытый грунт. В нашем климате сезон для него слишком короткий, плод при таких условиях просто не успеет созреть. Поэтому арбузам нужно дать на несколько недель больше, заранее вырастив рассаду дома.

Высевать семена можно уже с конца марта и до середины апреля – примерно за 4-6 недель до запланированного переноса растений на огород. Благодаря этому саженцы успеют развиться, и арбуз будет иметь больше шансов дать большие и сладкие плоды еще до конца лета.

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Даже если вы планируете выращивание под пленкой, все равно начинайте с рассады. Арбузу для развития нужно не только солнце, но и прогретая земля. Парник или теплица обеспечат растению лучшие условия для роста, но и здесь не обойтись без подготовки саженцев в помещении.

Как правильно сеять арбузы

Семена арбуза лучше всего сажать в отдельные горшочки, поскольку растение крайне плохо переносит повреждение корней и его не стоит пикировать. Выберите легкий и проницаемый субстрат, он должен быть слегка влажным. В каждый горшок заложите семена на глубину 2-3 см и аккуратно присыпьте землей. Затем все полейте, чтобы почва хорошо уплотнилась.

Рассаду поставьте на подоконник на полное солнце, лучше всего с южной или западной стороны. Старайтесь не открывать окно, чтобы холодный воздух не затормозил рост саженцев. Арбузы очень теплолюбивы, поэтому можно дополнительно накрыть горшки пищевой пленкой с дырочками для дыхания. В наших условиях это растение невозможно перегреть: семена лучше всего прорастают при температуре 28-30 градусов Цельсия. Поскольку дома такая температура бывает редко, пленочное укрытие станет дополнительной поддержкой для посевов.

Опытные огородники используют один трюк при выращивании рассады. Когда у сеянцев уже появляются листочки, они начинают поливать растение реже. Это закаляет его и заставляет разветвлять корни в поисках воды. Крепкая корневая система позволит впоследствии удерживать крупные плоды, которые в основном состоят из воды.

Высадка арбуза в грунт – расстояние имеет значение

Когда рассада будет иметь уже более четырех листьев, ее можно высаживать в открытый грунт. Оптимальное время – граница мая и июня, когда земля уже достаточно прогрелась. Более позднее высадки может привести к тому, что растение просто не успеет завязать плоды. Выберите наиболее прогретый и защищенный от ветра участок в огороде.

Все растения семейства тыквенных стелются по земле, поэтому им нужно много места. Учтите это, планируя грядку под арбузы. Подготовьте лунки на расстоянии 80-100 см между растениями в ряду, а сами ряды должны быть на расстоянии 150 см друг от друга. Самое главное правило во время высадки арбузов – не повредить корни. Вынимайте саженцы из горшков очень осторожно и пересаживайте в землю вместе с целым комом земли, чтобы они росли на той же глубине, что и в горшке.

После этого грядку тщательно полейте и замульчируйте черным агроволокном. Это поможет задержать испарение влаги из почвы, а черный цвет дополнительно будет притягивать тепло солнца, что поможет хорошо прогреть землю Также мульчирование сдержит рост сорняков.

Правила выращивания сладких арбузов

Как мы уже выяснили, арбузу нужен очень теплый участок. Низкие температуры могут остановить его рост или полностью загубить молодые растения. Именно от количества солнца в значительной степени зависит вкус плодов. Чем больше света, тем выше вероятность получить сладкую и сочную мякоть.

Хотя арбуз любит влагу, избыток воды может навредить ему, особенно на начальном этапе. Слишком мокрый субстрат провоцирует гниение семян и ослабляет молодые растения. Поэтому поливать лучше умеренно и лишь тогда, когда земля немного подсохнет. Немаловажно и пространство. Арбузу нужно много места для разрастания, поэтому слишком густая посадка существенно уменьшит урожай.

Эти "прожорливые" растения требуют много питательных веществ. В мае и июне их следует подкармливать настойкой из крапивы, которая обеспечит их азотом. Начиная с июля, надо сменить удобрение на такое, которое содержит больше калия и фосфора. В этот период растение начинает цвести, и эти элементы существенно ему помогут. Они также отвечают за сладкий вкус плодов. Здесь подойдет, например, настойка окопника или специальные удобрения, предназначенные для помидоров или огурцов в фазе цветения.

Когда на плетях появятся плоды, внимательно их пересчитайте. На каждом растении должно оставаться 2-3 арбуза. Если их будет больше, они вырастут мелкими и бледными. Оставьте только самые крепкие и крупные завязи.

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