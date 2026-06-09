Чем подкормить огурцы после высадки: урожай вас порадует

Выращивание огурцов – это всегда ожидание щедрого урожая сочных и хрустящих плодов. Чтобы растения хорошо развивались и долго плодили, важно обеспечить их всеми необходимыми питательными веществами уже на ранних этапах.

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После высадки в грунт или теплицу огурцы нуждаются в регулярных подкормках, ведь интенсивный рост и формирование завязей быстро истощают почву. Грамотный выбор удобрений и соблюдение сроков внесения помогают избежать пожелтения листьев, опадения завязей и горечи в плодах. OBOZ.UA собрал самые эффективные рекомендации огородников, которые помогут вам получить максимальный результат от ваших грядок.

Подкормка огурцов

Внесение удобрений является обязательным элементом технологии, поскольку огурцам нужны макро- и микроэлементы на всех этапах развития. Независимо от выбранного способа внесения – жидкого полива под корень или опрыскивания по листу – растения получат мощный толчок для роста.

Стандартная схема предусматривает проведение трех-четырех процедур за сезон, однако этот график можно корректировать в соответствии с состоянием листьев и скорости развития плодов.

Главные истории дня

Уход за будущим урожаем начинается еще на этапе появления первых ростков, что помогает сформировать крепкий стебель и здоровую корневую систему. Для молодых сеянцев используют несколько проверенных вариантов:

Минеральные комплексы: готовые растворы покупают в специализированных магазинах и применяют строго по инструкции на упаковке. Раствор мочевины: в трех литрах воды разводят чайную ложку средства и поливают кусты из расчета 200 мл на один корень. Смесь с нитрофоской: через неделю после первой процедуры растения поливают раствором из чайной ложки нитрофоски и столовой ложки древесной золы на 3 литра воды. Внекорневое опрыскивание: в фазе первого настоящего листа кусты можно обработать смесью борной кислоты и питьевой соды (по 5 граммов каждого вещества на 5 литров воды). Дрожжевая стимуляция: после появления второго листа молодые растения можно подкормить дрожжевым раствором для ускорения развития.

Июньский уход в открытом грунте в июне

В начале лета огурцы на открытых грядках нуждаются в дополнительных питательных веществах для интенсивного наращивания плетей. В июне эффективно работает комплексный раствор, состоящий из 10 литров коровяка, 40 граммов суперфосфата и 10 граммов сульфата калия, при этом под каждый куст выливают 200 граммов смеси. Добавление небольшого количества бора в этот состав существенно ускорит созревание первых плодов.

Отдельной популярностью среди дачников пользуется натуральный настой из молодой крапивы, собранной до начала ее цветения. Стебли и листья плотно укладывают в пластиковую емкость, полностью заливают горячей водой и оставляют бродить в теплом месте на 7-10 дней. Для прикорневого полива 1-1,5 литра готового концентрата разводят в ведре воды (норма внесения – одно ведро на квадратный метр), а для опрыскивания листьев процеженный настой разбавляют чистой водой в пропорции 1:20.

Особенности подкормки огурцов в теплицах

Огурцы в закрытом грунте более требовательны к питанию, ведь они лишены естественного поступления микроэлементов с дождями или птичьим пометом. В тепличной среде важно придерживаться четкого трехэтапного графика:

Формирование зеленой массы : проводится через две недели после пересадки рассады, когда на кустах появляются новые листья. Для полива 15-20 кустов в ведре воды растворяют 25 граммов суперфосфата, 16 граммов калия и 15 граммов аммиачной селитры.

: проводится через две недели после пересадки рассады, когда на кустах появляются новые листья. Для полива 15-20 кустов в ведре воды растворяют 25 граммов суперфосфата, 16 граммов калия и 15 граммов аммиачной селитры. Период цветения : растения подкармливают органикой – разведенным в воде коровяком или птичьим пометом под корень, добавляя для большей питательности немного калия.

: растения подкармливают органикой – разведенным в воде коровяком или птичьим пометом под корень, добавляя для большей питательности немного калия. Массовое плодоношение: на этом этапе применяют калийную селитру, которая помогает устранить естественную горчинку огурцов.

Если растение выглядит истощенным после отдачи первой волны урожая, его можно опрыскать слабым раствором мочевины или аммиачной селитры с низкой концентрацией действующего вещества.

Удобрения для огурцов во время плодоношения

Во время активного сбора урожая растения испытывают острую потребность в калии, азоте и магнии. За этот период подкормку под корень проводят дважды: в начале сбора для увеличения количества завязей и в конце – для продления срока вегетации.

Огородники используют ведро воды с добавлением на выбор: 1 столовой ложки нитрофоски, 2 литров компоста или 50 граммов суперфосфата. Для листовой обработки используют смесь 0,5 литра коровяка на 10 литров воды. Главное правило этого периода – не перенасыщать почву азотом и не применять все методы одновременно.

Среди народных средств длительного плодоношения выделяют зольный настой, для приготовления которого 2 столовые ложки золы настаивают в литре воды в течение недели, расходуя по 1 литру на куст.

Также эффективным является дрожжевой стимулятор: 12 граммов сухих дрожжей и полстакана сахара растворяют в 5 литрах воды и оставляют для брожения на 5-7 дней. Один стакан полученной бражки разводят в ведре воды и выливают по литру под каждое растение не более 2-3 раз за сезон.

OBOZ.UA писал о растениях, которые высаживают после огурцов.

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