Как сделать мини-огород на балконе: какие овощи и зелень подойдут

Даже небольшое пространство можно превратить в удобное место для выращивания свежей зелени, салата или помидоров. Такой балконный огород позволяет разнообразить рацион и получить удовольствие от самого процесса ухода за растениями.

Видео дня

Главное – правильно оценить условия, подобрать соответствующие культуры и не пытаться охватить все сразу. При грамотном подходе даже несколько горшков могут дать хороший результат и сделать балкон одновременно полезным и уютным, информирует издание Kobieta Interia.

С чего начать обустройство мини-огорода

Прежде чем покупать семена или рассаду, нужно оценить условия на балконе. Прежде всего важно обратить внимание на освещение. Именно от того, на какую сторону выходит балкон – южную, восточную или северную, – будет зависеть, какие растения будут чувствовать себя хорошо, а какие развиваться медленно. Например, помидорам и перцу нужно много солнца, тогда как салат и часть зелени могут расти даже в полутени.

Не менее важны горшки и почва. Овощным культурам нужно пространство для корней, поэтому слишком мелкие емкости лучше не использовать. Почва должна быть питательной и водопроницаемой, а в горшках обязательно должны быть отверстия для стока воды.

Избыток влаги быстро приводит к загниванию корней, поэтому на этом этапе не стоит пренебрегать деталями. Для начала лучше выбрать несколько простых культур и создать им хорошие условия, чем пытаться посадить много разных растений сразу.

Как правильно спланировать пространство и бюджет

Перед покупками желательно четко представить, сколько места реально есть на балконе. Стоит измерить площадь и продумать расположение горшков так, чтобы осталось достаточно пространства для прохода и отдыха. Балконный огород должен быть удобным, а не превращаться в перегруженный склад с вазонами и ящиками.

Отдельно стоит определить бюджет. Для старта не обязательно тратить большие суммы. Часть емкостей можно использовать повторно, а простые ящики или контейнеры приспособить для выращивания растений. Основные расходы лучше направить на качественный грунт и хорошую рассаду или семена. Если планируются большие горшки с большим количеством земли, стоит также помнить, что влажная земля имеет значительный вес, поэтому нагрузку на балкон нужно оценивать заранее.

Какие овощи и зелень подойдут для балкона

Для первого сезона лучше выбирать культуры, которые не слишком прихотливы и легче переносят мелкие ошибки в уходе. Одним из лучших вариантов для балкона считаются черри-помидоры, особенно низкорослые сорта.

Также хорошо подходят салат, руккола и шпинат. Эти культуры растут быстро, а высевать их можно поэтапно, чтобы дольше иметь свежую зелень. Еще одним удачным выбором является редис, который созревает достаточно быстро и не требует слишком сложного ухода.

Среди зелени для балконного огорода чаще всего советуют начинать с базилика, зеленого лука, петрушки и мяты. Они относительно неприхотливы, занимают немного места и хорошо подходят для ежедневного использования на кухне.

Правильный уход за растениями

После высадки растений главным правилом становится систематичность. Почва в контейнерах пересыхает значительно быстрее, чем на открытом участке, поэтому полив должен быть регулярным. В жаркие дни растениям может понадобиться вода даже дважды в день, особенно если балкон хорошо освещается солнцем.

Не менее важной является подкормка. Поскольку растения в горшках имеют ограниченный объем почвы, питательные вещества исчерпываются быстрее. Именно поэтому им нужна дополнительная подкормка, желательно органическими средствами. Для домашнего мини-огорода часто рекомендуют безопасные удобрения вроде биогумуса, которые подходят и для зелени, и для овощей.

Желание быстро увидеть результат вполне естественно, но балконный огород требует определенного планирования. Не все культуры высеваются одновременно. Часть растений можно начинать выращивать дома еще ранней весной, а некоторые лучше переносить на балкон лишь тогда, когда минует риск заморозков.

Для экономии места можно использовать полки, подвесные ящики или вертикальные конструкции. Это особенно удобно на небольших балконах, где каждый метр имеет значение. Кроме того, овощи и зелень вполне можно сочетать с декоративными цветами. Например, ноготки или бархатцы не только украшают пространство, но и могут помогать отпугивать часть вредителей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий