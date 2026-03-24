Что можно посадить к Благовещению: холод не помешает

Благовещение традиционно считают символической границей между зимой и настоящей весной. В 2026 году этот праздник приходится на 25 марта, и именно к этому времени огородники уже начинают первые работы на участке.

Видео дня

Важно правильно выбрать растения и ориентироваться на состояние почвы. Если земля оттаяла и немного прогрелась, можно смело начинать сезон. Что можно посадить до Благовещения – читайте в материале OBOZ.UA.

Когда стоит начинать посевы

Ранневесенние работы зависят прежде всего от погодных условий. Почва должна быть:

не промерзшей;

без избыточной влаги;

прогретой хотя бы до +5...+7°C.

Именно в таких условиях холодостойкие культуры быстро всходят и хорошо развиваются. Если же земля еще слишком холодная или заболоченная, с посевом лучше повременить.

Какие культуры можно сеять до Благовещения

К ранним посевам подходят растения, которые не боятся кратковременных похолоданий и способны прорастать в прохладной почве.

Редис

Одна из самых быстрых культур. Дает урожай уже через несколько недель после посева и хорошо переносит весеннюю прохладу.

Морковь

Ранние сорта можно высевать очень рано. Семена прорастают даже при невысоких температурах, а корнеплоды получаются сочными.

Петрушка

Устойчивая к холоду зелень, которая медленно всходит, но при раннем посеве дает хороший результат уже в начале сезона.

Укроп

Неприхотливая культура, которая легко переносит перепады температур и быстро появляется даже после ночных заморозков.

Горох

Одна из лучших культур для раннего высева. Любит прохладу и не боится легких холодов.

Шпинат

Холодостойкая зелень, которая активно растет именно весной и быстро дает первый урожай.

Лук на перо

Ранняя посадка севка позволяет получить сочную зелень уже через несколько недель.

Листовой салат

Хорошо растет в прохладных условиях и дает нежные листья за короткое время.

Почему не стоит спешить с теплолюбивыми культурами

Помидоры, огурцы, перец и кабачки требуют значительно более теплой почвы. Если высеять их слишком рано, семена могут не прорасти или растения будут слабыми. Для этих культур лучше дождаться стабильного тепла.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий