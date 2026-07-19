Как сделать газон более здоровым: основные правила полива

Здоровый и насыщенный зеленый газон зависит не только от регулярного кошения или внесения удобрений. Одним из важнейших факторов ухода является правильный полив, который помогает траве укреплять корневую систему и лучше переносить жару.

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Ошибки при поливе могут привести к появлению грибковых заболеваний, сухих пятен или чрезмерному расходу воды. Эксперты назвали основные правила, которые помогут поддерживать газон в отличном состоянии на протяжении всего сезона.

Учитывайте тип травы и не допускайте избытка влаги

Специалисты отмечают, что разные виды газонной травы имеют разные потребности в воде. Одни сорта хорошо переносят засуху, тогда как другие нуждаются в более регулярном и обильном поливе. Именно поэтому важно знать, какой газон растет на участке, ведь универсального графика полива не существует.

Не менее важно обеспечить оптимальное количество влаги. Чрезмерный полив может привести к развитию грибковых заболеваний, появлению пятен и загниванию корней. Если же воды недостаточно, трава начинает желтеть, листья скручиваются, а на газоне появляются сухие участки.

Эксперты также не рекомендуют поливать газон ежедневно небольшими порциями. Из-за этого корни остаются у поверхности почвы и не развиваются достаточно глубоко. Вместо этого лучше поливать реже, но обильнее, чтобы вода проникала ко всей корневой системе.

Лучшее время для полива газона

Время полива не менее важно, чем его объем. Лучше всего увлажнять газон в утренние часы, желательно завершить полив до 10:00. В этот период вода успевает проникнуть в почву до того, как солнце начнет активно её испарять.

Вечерний полив менее желателен, поскольку длительное нахождение влаги на траве создает благоприятные условия для развития грибковых инфекций. Дневной полив также неэффективен из-за быстрого испарения воды под воздействием высоких температур.

Не полагайтесь только на дождь

Даже если прошел дождь, это не всегда означает, что газон получил достаточно влаги. Несильные осадки часто смачивают лишь верхний слой почвы, не достигая корневой системы.

Поэтому после дождя стоит оценить состояние почвы и, при необходимости, дополнить естественное увлажнение поливом. Это особенно актуально летом, когда кратковременные осадки быстро испаряются.

Используйте современные системы полива

Для поддержания здорового газона эксперты рекомендуют использовать автоматические системы орошения. Они позволяют точно контролировать количество воды и время полива, что особенно удобно во время жары или отпуска.

Дополнительно можно установить датчики дождя и специальные измерители количества осадков. Такие устройства помогают избежать избыточного полива, экономят воду и обеспечивают газону именно то количество влаги, которое необходимо для активного роста.

OBOZ.UA писал, что садоводы часто допускают ошибки при стрижке газонов.

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