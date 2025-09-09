Как сделать, чтобы орхидеи зацвели осенью: поможет одно средство из кухни

Орхидея, в отличие от большинства комнатных растений, не замедляет, а активизирует свой рост осенью. Именно поэтому этим цветам нужна дополнительная подкормка, а не отказ от удобрений.

Как пишет издание Express, при более низких температурах большинство орхидей начинают формировать цветоносы, поэтому могут распуститься поздней осенью, если помочь им с питательными веществами. Эксперты компании Heavenly Orchids рассказали изданию, какой продукт может стать отличным источником полезных веществ для растения. И это яичная скорлупа.

Оболочка куриных яиц богата кальцием, который укрепляет клеточные стенки орхидей и способствует здоровому росту цветов. В составе органических удобрений для орхидей яичная скорлупа также способствует укреплению корней и стеблей.

Кальций — это микроэлемент, который помогает сохранить листья орхидей крепкими. Это делает растение значительно более устойчивым и готовым к зимовке. А еще достаточно сильным, чтобы выдержать более крупные по размеру цветы.

Очень важно, чтобы орхидеи получали достаточно кальция в период формирования нежных цветоносов, поскольку это способствует обильному и здоровому цветению. Именно поэтому стоит приготовить для них жидкое удобрение на основе яичной скорлупы.

На подкормку одной комнатной орхидеи вам понадобится два яйца. Снимите с них скорлупу и промойте ее как следует – на ней не должно остаться даже следов внутреннего содержимого. После этого разложите кусочки скорлупы на тарелку или поднос и оставьте сушиться возле окна. Также можно поставить ее в духовку на несколько минут, пока она не станет сухой и рассыпчатой. Затем просто положите яичную скорлупу в пакет и разомните ее скалкой – мелкие частицы лучше высвобождают питательные вещества. Но при этом не перетирайте скорлупу в порошок. В таком случае высвобождение кальция будет слишком быстрым, что может быть опасным для орхидеи.

Измельченную скорлупу положите в банку и залейте водой. Закрутите крышку и оставьте удобрение настаиваться на несколько дней – до недели. После этого средство процедите через мелкое сито. В нем не должно остаться твердых частиц. Далее смешайте настой с чистой водой в равных пропорциях. Удобрение готово.

Вливайте средство в воду для замачивания орхидей. Проводите такую подкормку раз в месяц в течение всей осени. В конце сезона ваш цветок должен отблагодарить вас многочисленными яркими бутонами.

