Как ребенку за границей сохранить связь с Украиной: советы психолога Фонда Рината Ахметова

Миллионы украинских семей вынуждены были покинуть родину из-за войны. Для взрослых это огромная ответственность, а для детей – серьезное эмоциональное испытание. Незнакомая среда, новый язык, школа и чужие правила общения могут вызвать стресс и растерянность.

Видео дня

Психологи Фонда Рината Ахметова объясняют: главная задача родителей – помочь ребенку сохранить ощущение стабильности и безопасности, даже когда все вокруг изменилось. Именно это становится фундаментом для успешной адаптации.

Как сохранить связь с Родиной и адаптироваться к новой жизни – смотрите в видео:

Фонд Рината Ахметова также подготовил подборку практических советов, как поддержать ребенка в новой среде:

Совет 1. Говорите об Украине

Поддерживайте интерес ребенка к своей стране – вместе смотрите украинские мультфильмы, слушайте музыку, читайте книги, готовьте традиционные блюда. Так ребенок чувствует, что его корни важны, даже если он далеко от дома.

Совет 2. Создавайте новые традиции

Важно помочь ребенку найти новые привычки, которые принесут стабильность и чувство безопасности: прогулка после школы, семейный вечер в пятницу, рисование или спорт. Знакомые ритуалы дают ощущение "я дома", где бы вы ни были.

Совет 3. Помогайте найти друзей

Запись в спортивные или творческие кружки, совместные мероприятия для украинских семей, участие в школьных активностях – все это помогает ребенку быстрее адаптироваться и почувствовать себя частью сообщества.

Совет 4. Наблюдайте за эмоциями

Обратите внимание на изменения в поведении ребенка. Сигналы стресса: замкнутость, агрессия, проблемы со сном или питанием могут свидетельствовать о трудностях адаптации. В таких случаях обратитесь к психологу.

Совет 5. Следите за собственным примером

Ваше отношение к изменениям совместно влияет на ребенка. Если вы демонстрируете оптимизм, гибкость и открытость, ребенок тоже будет чувствовать себя увереннее. Родители помогают ребенку преодолеть любые трудности и не потерять связь с родным домом.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже почти 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За 20 лет деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.

Следите за обновлениями Фонда на сайте: akhmetovfoundation.org.