Как разморозить лобовое стекло за 3 минуты: следуйте этим правилам

Водители могут очистить замерзшие лобовые стекла всего за несколько минут, используя элементы управления обогревом своего автомобиля в определенном порядке.

Видео дня

Центр вождения Галадари в Дубае представил простой и эффективный метод, который не предусматривает ручное соскабливание льда, пишет Express.

Как разморозить замерзшее лобовое стекло за 3 минуты

Первый шаг – включить обогреватель на самую высокую температуру, а также вентилятор кондиционера на максимум, чтобы теплый воздух циркулировал по всему салону автомобиля.

Далее активируйте функцию обогрева лобового стекла, чтобы ускорить процесс размораживания. Наконец, отрегулируйте направление обогрева так, чтобы он направлялся исключительно на обдув горячим воздухом лобового стекла.

Тогда вам останется только расслабиться на несколько минут, пока система отопления вашего автомобиля будет творить чудеса, размораживая лобовое стекло. Если вы спешите, вы можете ускорить процесс, используя скребок для льда, чтобы удалить лед.

Как только лед растает, вы будете готовы отправиться к месту назначения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как разморозить лобовое стекло за считанные минуты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.