Как проверить, качественный ли соевый соус: простой 3-секундный тест

С таким большим количеством марок соевого соуса на выбор бывает трудно определиться, какой из них лучший.

Кулинарный эксперт Пол поделился в TikTok простым трюком, который поможет вам принять решение в магазине. "Это – быстрый лайфхак, чтобы определить, действительно ли хороший соевый соус, еще до того, как вы его купите", – сказал он в своем видео. "Я открыл для себя этот трюк, исследуя, как на самом деле производится соевый соус, – и он удивительно прост".

"Просто встряхните бутылку, – посоветовал кулинар. – Если образуются пузырьки и они задерживаются, это хороший знак. Это свидетельствует о достаточном количестве соевых бобов и отличном брожении. Если нет пены, это обычно означает быстрое преобразование".

В подписи к видео он подробнее рассказал: "Более дешевые соусы обычно разбавлены водой— это видно по пузырькам, которые быстро исчезают. Хорошая кухня начинается с хороших ингредиентов".

Раздел комментариев быстро заполнился зрителями, которые выражали удивление техникой Пола, многие одобрили выбор им марки соевого соуса.

