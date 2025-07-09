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Как приготовить вкусный омлет: рассказываем, что добавить для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
969
Рецепт омлета

Яйца – очень ценный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных омлетов, а также яичницы, яиц пашот. Для того, чтобы омлет был пышным и вкусным, готовьте его с помидорами, песто, сыром.

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Вкусный омлет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с сыром, помидорами и песто.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Яйца
  • Сыр моцарелла
  • Помидоры
  • Соус песто

Способ приготовления:

1. Сыр натрите, выложите на сковороду.

Основа для блюда

2. Взбейте яйца, залейте сыр.

Приготовление блюда

3. Сверху выложите помидоры, сыр, соус песто, сверните и подавайте.

Готовый омлет

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