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Как приготовить вкусный омлет: рассказываем, что добавить для яркого вкуса
Яйца – очень ценный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных омлетов, а также яичницы, яиц пашот. Для того, чтобы омлет был пышным и вкусным, готовьте его с помидорами, песто, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с сыром, помидорами и песто.
Ингредиенты:
- Яйца
- Сыр моцарелла
- Помидоры
- Соус песто
Способ приготовления:
1. Сыр натрите, выложите на сковороду.
2. Взбейте яйца, залейте сыр.
3. Сверху выложите помидоры, сыр, соус песто, сверните и подавайте.
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