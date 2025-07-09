Как приготовить вкусный омлет: рассказываем, что добавить для яркого вкуса

Яйца – очень ценный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных омлетов, а также яичницы, яиц пашот. Для того, чтобы омлет был пышным и вкусным, готовьте его с помидорами, песто, сыром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с сыром, помидорами и песто.

Ингредиенты:

Яйца

Сыр моцарелла

Помидоры

Соус песто

Способ приготовления:

1. Сыр натрите, выложите на сковороду.

2. Взбейте яйца, залейте сыр.

3. Сверху выложите помидоры, сыр, соус песто, сверните и подавайте.

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