Как приготовить рис, чтобы он был еще вкуснее: секретный ингредиент

Ваш рис может иметь значительно лучший вкус, если вы во время его приготовления выполните один простой шаг, который занимает всего 15 секунд.

Видео дня

Марк Биттман, известный кулинарный автор и колумнист New York Times, раскрыл простой совет, который может сделать ваш повседневный рис более вкусным и сытным блюдом. Секрет заключается в том, чтобы добавить столовую ложку сливочного масла после приготовления. По словам Биттмана, это улучшает текстуру и глубину вкуса, не усложняя процесс приготовления, пишет Express.

Рис является одним из наиболее широко потребляемых продуктов в мире, но большинство людей его часто воспринимают как пресный, фоновый углевод.

Сливочное масло, распространенный кухонный продукт, быстро тает в горячем рисе и покрывает каждое зернышко, улучшая вкус. Биттман отмечает, что этот метод особенно хорошо работает для риса, приготовленного только с водой, где текстура зернышка наиболее выражена.

Для тех, кто хочет пойти дальше, он также рекомендует такие альтернативы, как оливковое масло, немного соевого соуса, лимонный сок или приготовленные ароматические добавки, такие как зеленый лук или чеснок, которые можно добавлять непосредственно перед подачей.

Эти дополнения могут улучшить сочетание блюда с мясом, овощами или соусами.

Хотя метод прост, Биттман отмечает, что он отражает более широкую философию кулинарии: вкус не обязательно должен быть сложным. "Мы часто не замечаем небольших улучшений, которые делают еду лучше", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что, кроме плова,приготовить из риса на гарнир.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.