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Как приготовить домашний лаваш из муки, воды и с зеленым луком: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Рецепт блюда

Идеальный продукт для приготовления очень вкусных закусок, пиццы, трубочек с разными начинками, а также альтернатива хлеба – лаваш. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить всего лишь из муки и воды. 

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Домашний лаваш

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашних лавашей с зеленым луком.

Как приготовить лаваш

Ингредиенты:

  • 450 г муки + мука для подсыпки
  • 1/2 ч.л. соли
  • 250 г теплой воды
  • пучок зеленого лука

Способ приготовления:

1. Смешиваем все для теста.

Приготовление теста

2. Хорошо вымешайте тесто, добавьте зеленый лук, перемешайте и разделите на куски, раскатайте.

Готовое тесто

3. Хорошо разогрейте сковороду, обжарьте лаваши с 2-х сторон.

Сколько жарить лаваш

Храним в пакете, чтобы они не засохли!

Готовые лаваши

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