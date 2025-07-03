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Как приготовить домашний лаваш из муки, воды и с зеленым луком: самый простой рецепт
Идеальный продукт для приготовления очень вкусных закусок, пиццы, трубочек с разными начинками, а также альтернатива хлеба – лаваш. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить всего лишь из муки и воды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашних лавашей с зеленым луком.
Ингредиенты:
- 450 г муки + мука для подсыпки
- 1/2 ч.л. соли
- 250 г теплой воды
- пучок зеленого лука
Способ приготовления:
1. Смешиваем все для теста.
2. Хорошо вымешайте тесто, добавьте зеленый лук, перемешайте и разделите на куски, раскатайте.
3. Хорошо разогрейте сковороду, обжарьте лаваши с 2-х сторон.
Храним в пакете, чтобы они не засохли!
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