Как превратить офис в место устойчивости во время отключений: исследования подсказали, что делать

Массовые отключения электроэнергии сами по себе не являются достаточной причиной для того, чтобы возвращать всех сотрудников в офисы. Вместо этого компаниям стоит разработать несколько рабочих сценариев, чтобы команды могли стабильно работать даже тогда, когда привычный формат из-за перебоев с электроснабжением становится недоступным.

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Об этом рассказала Екатерина Глушеня, HRD Havas Village.

По ее словам, в сегодняшних условиях для украинского бизнеса уже становится операционным вопрос: какие условия нужны команде, чтобы она могла стабильно работать, когда один из привычных сценариев перестает функционировать.

По данным Европейской бизнес-ассоциации, в начале 2026 года 80% опрошенных компаний сообщали, что перебои с электроснабжением затрудняют их работу, 58% изменяли график работы, а 48% сталкивались с простоями. В то же время 90% компаний уже располагали альтернативными источниками энергии или собственной генерацией.

"Таким образом, задача HR и менеджмента – не просто обеспечить офис генератором, а разработать несколько рабочих сценариев", – подчеркнула Екатерина Глушеня.

1. Сделайте офис резервным сценарием, а не инструментом контроля

Существует принципиальная разница между сообщениями "У нас есть свет, поэтому отныне все работают в офисе" и "Офис работает независимо от графиков отключений. Здесь есть свет, вода, тепло и интернет. Если дома сложно работать — приезжайте".

Инфраструктура в обоих случаях может быть одинаковой, но восприятие сотрудника — совершенно разным. Во втором варианте человек сохраняет возможность самостоятельно выбирать место работы, а в условиях постоянной неопределенности в Украине такая субъектность имеет особое значение.

Это подтверждают результаты исследования 2025 года, опубликованного в журнале Nature. Оно выявило положительную связь между автономией работника, ощущением контроля над рабочей средой, удовлетворённостью жизнью и самооценкой собственной результативности.

Поэтому первый практический шаг — сначала дать людям возможность пользоваться офисом, а уже потом определять ситуации, когда физическое присутствие действительно необходимо.

2. Договоритесь, для каких задач нужен офис

Полностью удаленная работа также не является универсальным решением. Есть задачи, для которых личное взаимодействие может быть особенно важным: мозговые штурмы, стратегические сессии, сложные командные обсуждения, онбординг или работа над новыми продуктами.

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, охватило более 48 тысяч сотрудников IT-компании и показало, что одной из проблем гибридного формата может быть недостаточная координация дней, когда члены команды работают в офисе.

То есть само по себе правило "работать в офисе два дня в неделю" не обязательно решает проблему.

Вместо этого команде стоит заранее договориться:

для каких задач нужно собираться физически;

в какие дни желательно работать вместе;

какие задачи можно без проблем выполнять удаленно;

когда сотрудник может самостоятельно изменить формат работы из-за отключения.

Тогда человек понимает не только, когда ему ехать в офис, но и зачем.

3. Пропишите алгоритм работы во время длительного отключения

В кризисной ситуации плохо работают правила, которые приходится каждый раз придумывать заново. Поэтому компаниям стоит заранее определить алгоритм действий хотя бы для основных сценариев.

В частности, нужно ответить на следующие вопросы:

что делать сотруднику, если дома пропадают свет и связь;

когда он должен сообщить о проблеме менеджеру;

может ли он без дополнительного согласования приехать в офис;

какой канал связи использовать, если основной мессенджер недоступен;

что происходит с критически важными встречами;

можно ли сдвинуть рабочий день, если отключение длится много часов.

Такой алгоритм гораздо полезнее, чем общее требование быть онлайн с 9:00 до 18:00 при любых обстоятельствах.

4. Разделите ответственность компании и сотрудника

Гибкий формат работы эффективен только тогда, когда сочетается с ответственностью обеих сторон.

Компания, со своей стороны, должна создать альтернативу — офис с освещением, стабильным интернетом, водой, теплом, возможностью зарядить технику и понятными правилами доступа.

Сотрудник, если выбирает работу из дома, также берёт на себя часть ответственности: заряжает технику, по возможности обеспечивает резервный интернет, предупреждает о проблемах и перед важной встречей меняет местоположение, если понимает, что дома нормально работать не получится.

В то же время это не должно превращаться в требование оставаться продуктивным при любых условиях. После массированных атак, сложной ночи или длительного отключения электричества человеку иногда нужна не другая рабочая локация, а пауза.

5. Оценивайте результат, а не физическое присутствие

Во время отключений особенно хорошо проявляется качество менеджмента. Если руководитель способен эффективно управлять командой только тогда, когда видит всех сотрудников перед собой, проблема может быть не в удаленном формате работы.

Это также подтверждает рандомизированное исследование, опубликованное в Nature, в котором приняли участие 1612 сотрудников компании Trip.com. Сотрудники гибридной группы три дня в неделю работали в офисе, а два – дома. Исследователи не обнаружили ухудшения результативности работы или карьерного роста, зато текучесть кадров снизилась примерно на треть.

Поэтому менеджеру следует контролировать не физическое присутствие сотрудника, а другие аспекты: понятно ли задание, кто за него отвечает, какой установлен дедлайн, какого результата ожидают и когда руководителю нужно вмешаться.

Офис во время отключений может стать точкой опоры

Украинский офис сегодня выполняет гораздо больше функций, чем несколько лет назад. Это место, где есть свет, интернет, тепло, вода, возможность зарядить технику, а иногда – приготовить еду или принять душ.

Для человека, который много часов находится дома без электричества, такая инфраструктура может быть чрезвычайно ценной.

Поэтому вопрос стоит формулировать не как "Как вернуть людей в офис во время отключений?", а иначе:

Что нужно человеку для качественного результата? Для каких задач команде действительно нужно быть вместе? Какую альтернативу мы можем предложить, если сегодня работать дома невозможно?

В одном случае ответом будет офис, в другом – дом, а для отдельной задачи – совместный день всей команды.

Главное, чтобы офис оставался инструментом работы и стабильности, а не способом проверить, сидят ли все сотрудники за своими столами.