Как правильно запечь курицу, чтобы она была сочной внутри и с хрустящей корочкой: делимся рецептом
Запеченная курица – часто главное блюдо на праздничном столе. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют мясо перед запеканием хорошо замариновать, а также можно хорошо смазать сливочным маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной курицы, с чесночным маслом и специями.
Ингредиенты:
- курица 1 шт.
- сливочное масло 80 г.
- чеснок 4 зуб.
- соль 1 ст.л. (это примерно)
- свежий укроп или петрушка
- специи для курицы
- копченая паприка
- мед 2 ст.л.
- апельсин 4 колечка
Способ приготовления:
1. Смешайте масло с чесноком и специями.
2. Куриную кожу немного снимите, и смажьте курицу под кожей и снаружи маслом.
3. Запекайте в духовке при 200С. Важно – нужно четыре раза за время приготовления достать курицу и смазать маслом которое собралось на противне, добавьте к маслу немного меда и немного соли (при необходимости).
