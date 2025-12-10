УкраїнськаУКР
Как правильно запечь курицу, чтобы она была сочной внутри и с хрустящей корочкой: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
633
Запеченная курица – часто главное блюдо на праздничном столе. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют мясо перед запеканием хорошо замариновать, а также можно хорошо смазать сливочным маслом. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной курицы, с чесночным маслом и специями. 

Ингредиенты: 

  • курица 1 шт.
  • сливочное масло 80 г.
  • чеснок 4 зуб. 
  • соль 1 ст.л. (это примерно)
  • свежий укроп или петрушка
  • специи для курицы 
  • копченая паприка
  • мед 2 ст.л.
  • апельсин 4 колечка

Способ приготовления: 

1. Смешайте масло с чесноком и специями.

2. Куриную кожу немного снимите, и смажьте курицу под кожей и снаружи маслом. 

3. Запекайте в духовке при 200С. Важно – нужно четыре раза за время приготовления  достать курицу и смазать маслом которое собралось на противне, добавьте к маслу немного меда и немного соли (при необходимости).

