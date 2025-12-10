Как правильно запечь курицу, чтобы она была сочной внутри и с хрустящей корочкой: делимся рецептом

Запеченная курица – часто главное блюдо на праздничном столе. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют мясо перед запеканием хорошо замариновать, а также можно хорошо смазать сливочным маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной курицы, с чесночным маслом и специями.

Ингредиенты:

курица 1 шт.

сливочное масло 80 г.

чеснок 4 зуб.

соль 1 ст.л. (это примерно)

свежий укроп или петрушка

специи для курицы

копченая паприка

мед 2 ст.л.

апельсин 4 колечка

Способ приготовления:

1. Смешайте масло с чесноком и специями.

2. Куриную кожу немного снимите, и смажьте курицу под кожей и снаружи маслом.

3. Запекайте в духовке при 200С. Важно – нужно четыре раза за время приготовления достать курицу и смазать маслом которое собралось на противне, добавьте к маслу немного меда и немного соли (при необходимости).

