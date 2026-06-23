Как правильно заморозить ягоды на зиму целиком и пюре: делимся лучшими способами

Замораживание ягод – лучший способ сохранить их вкус и витамины. Основные правила: отбирать только целые, неперезрелые плоды, тщательно их просушить и быстро заморозить. Для хранения используйте герметичные контейнеры или зип-пакеты.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно заморозить ягоды на зиму, чтобы они были как свежие 6-12 месяцев.

Подготовка ягод

Переберите ягоды, удалите все листья, веточки, плодоножки и поврежденные или заплесневелые ягоды. Осторожно промойте ягоды в дуршлаге под проточной водой, чтобы не повредить их нежную структуру. И обязательно просушите ягоды. Они должны быть полностью сухими, иначе в морозилке превратятся в один сплошной кусок льда.

Основные способы замораживания

Сухое замораживание (сохранение целостности)

Идеально подходит для вишен, малины, смородины, черники и голубики.

Разложите сухие ягоды в один слой на противне, подносе или доске, застеленной пергаментом или пищевой пленкой. Поставьте в морозильную камеру на 2–4 часа, пока они полностью не затвердеют. Пересыпьте ягоды в пакеты-зип для замораживания или специальные контейнеры, выпустите воздух и плотно закройте.

Замораживание с сахаром (в виде пюре)

Отличный вариант для клубники, малины или если некоторые ягоды немного помялись.

Измельчите ягоды блендером.Добавьте сахар по вкусу (обычно 200-300 г на 1 кг ягод). Разлейте ягодное пюре по небольшим пластиковым контейнерам или пакетам и отправьте в морозилку.

Хранение и размораживание

Срок хранения: при температуре -18 °C большинство ягод сохраняют свои свойства до 6-12 месяцев.

Правильное размораживание

Переложите ягоды из морозилки на полку холодильника. Медленное размораживание сохранит их форму и сок.

Для приготовления пирогов, кексов или смузи ягоды размораживать не обязательно — их можно добавлять сразу в тесто или блендер!

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