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Как правильно замариновать мясо на шашлык, чтобы не испортить его: три совета
Шашлык – блюдо, которое умеет готовить не каждый. И к тому же, его мясо можно очень легко испортить даже просто маринадом.
Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, как не испортить вкусный шашлык и мясо для него.
Что лучше не добавлять в маринад
Кулинары советуют не добавлять в маринад слишком много кислых продуктов, например, киви, соевый соус, лимон, так как из-за избытка кислоты в них мясо станет слишком мягким!
Соль
Мясо не нужно сразу солить, так как соль "вытащит" из него всю влагу и в результате шашлык получится сухим.
Много специ
Если вы хотите чувствовать вкус мяса, нужно аккуратно добавлять специи в маринад и главное – не много!
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