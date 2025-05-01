Как правильно замариновать мясо на шашлык, чтобы не испортить его: три совета

Шашлык – блюдо, которое умеет готовить не каждый. И к тому же, его мясо можно очень легко испортить даже просто маринадом.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, как не испортить вкусный шашлык и мясо для него.

Что лучше не добавлять в маринад

Кулинары советуют не добавлять в маринад слишком много кислых продуктов, например, киви, соевый соус, лимон, так как из-за избытка кислоты в них мясо станет слишком мягким!

Соль

Мясо не нужно сразу солить, так как соль "вытащит" из него всю влагу и в результате шашлык получится сухим.

Много специ

Если вы хотите чувствовать вкус мяса, нужно аккуратно добавлять специи в маринад и главное – не много!

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