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Как правильно замариновать мясо на шашлык, чтобы не испортить его: три совета

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Как правильно готовить шашлык

Шашлык – блюдо, которое умеет готовить не каждый. И к тому же, его мясо можно очень легко испортить даже просто маринадом.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, как не испортить вкусный шашлык и мясо для него.

В чем нельзя мариновать мясо для шашлыка

Что лучше не добавлять в маринад

Кулинары советуют не добавлять в маринад слишком много кислых продуктов, например, киви, соевый соус, лимон, так как из-за избытка кислоты в них мясо станет слишком мягким!

В чем мариновать шашлык

Соль

Мясо не нужно сразу солить, так как соль "вытащит" из него всю влагу и в результате шашлык получится сухим.

Когда солить мясо

Много специ

Если вы хотите чувствовать вкус мяса, нужно аккуратно добавлять специи в маринад и главное – не много!

Мясо для шашлыка со специями

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