Как правильно выкапывать и хранить георгины: советы для новичков

Пышная георгина – настоящее украшение любого сада. Ее цветы имеют множество красок и форм и подойдут для оформления хоть крошечной клумбы, хоть для огромного сада. Однако, если вы хотите, чтобы ваши растения хорошо перезимовали, лучше не оставляйте их клубни зимовать в земле.

Как правильно выкопать георгины, разбирался блог Марты Стюарт. И вот как его эксперты-садоводы посоветовали выкапывать и хранить зимой клубни этих невероятных цветов.

Когда выкапывать

Удачное время – это самое важное при выкапывании клубней георгин. Не спешите с этим, но и не ждите, пока почва промерзнет. Вы поймете, когда георгины готовы к выкапыванию, когда их листья начнут чернеть из-за ночных заморозков. Как только они завянут, а стебель станет мягким, растение перестанет запасать энергию и перейдет в состояние покоя. Это время браться за лопату.

Как правильно выкопать георгину

Начните с обрезки растений. Отсеките стебель на расстоянии 10-15 см выше корневой шейки. Это позволит уберечь клубень целым и облегчит процесс его извлечения из земли. После обрезки можно подождать неделю или две, прежде чем выкапывать сами клубни. Но при этом следите, чтобы температура не опускалась слишком низко. Такой период ожидания позволит клубням сформировать глазки, необходимые для дальнейшего роста. Однако, если прогнозируются сильные заморозки, лучше выкопать клубни сразу.

Начните с того, что вилами разрыхлите почву вокруг растения, а затем глубоко копните под корни, чтобы вытащить клубни. Делайте это осторожно. Если копать слишком близко к клубням, вы рискуете случайно проткнуть и повредить их.

Как хранить

Существует несколько способов зимнего хранения георгин. Какой бы вы ни выбрали, начните с того, что тщательно осмотрите клубни и удалите все поврежденные или гнилые. Они должны быть абсолютно сухими – влажные клубни могут быть подвержены корневой гнили. Отсортировав все, аккуратно очистите выкопанные корневища от земли.

Далее наполните коробку, в которой вы будете хранить георгины, слегка смятой газетой и разложите между листами клубни. Они не должны касаться друг друга напрямую. Также можно использовать для этого солому, опилки, вермикулит и торфяной мох. И не забудьте о вентиляции контейнера – к клубням георгин должен проникать воздух. Кроме того, можно хранить выкопанные клубни подвешенными в сетчатых мешках

Хранение георгин

Положить коробку с клубнями нужно в месте, которое не прогревается, но и не подвергается воздействию минусовых температур. Это может быть гараж, погреб, неотапливаемая кладовая или балкон. Ежемесячно проверяйте клубни, чтобы убедиться, что они не подгнили и не покрылись плесенью.

Важно также убедиться, что в помещении, где зимуют георгины, не слишком влажно и не слишком сухо. Не забудьте также подписать контейнеры, чтобы не забыть, где какого сорта и цвета цветы зимуют.

