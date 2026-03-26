Как правильно варить рис, чтобы он не превратился в клейкую кашу: делимся кулинарными секретами

Рис – очень вкусный, полезный продукт, который можно варить, а также готовить в духовке и просто на сковороде. Но, очень часто рис в процессе приготовления слипается и превращается в клейкую кашу.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, как правильно варить рис, чтобы он не слипался и не был как каша.

Основные правила приготовления рассыпчатого риса

Сколько раз мыть рис

Обязательно промывайте рис холодной водой 5-7 раз, чтобы удалить лишний крахмал, который делает рис клейким.

Соотношение

Используйте пропорцию 1 стакан риса к 1,5-2 стаканам воды.

Правильный старт

Рис можно заливать как холодной водой (сразу поставить на максимальный огонь до закипания), так и горячей.

Секрет рассыпчатости

После закипания уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и не перемешивайте рис в процессе варки.

Время варки

Варите на медленном огне около 15-18 минут. По истечении времени снимите кастрюлю с огня, можно накрыть полотенцем и дать постоять еще 10-15 минут — рис дойдет до готовности за счет пара.

Совет: добавление небольшого количества растительного или сливочного масла в начале варки предотвратит склеивание. Если рис уже переварился, его можно промыть холодной водой и подсушить в духовке.

