Как правильно убирать пыль в комнате, чтобы она не оставалась и не мешала дышать

Вытирание пыли – не самая приятная задача, поскольку может занять много времени, однако это рутина, которую нужно постоянно выполнять, иначе вскоре вы будете иметь дело с кучами пыли, толщина которых будет достигать нескольких сантиметров.

Блогер и эксперт по уборке, известный в TikTok как @KleanKrish, рассказал, как легко избавиться от пыли в любой комнате без лишних усилий.

Во-первых, Криш говорит, что вам следует приобрести "тряпку для пыли" и "вытереть ею пыль со всех уголков комнаты", чтобы избавиться от лишней грязи и паутины. Как только вы это сделаете, наступит время заняться верхней частью дверных рам, которую часто можно не заметить.

Затем возьмите плоскую швабру и тряпку из микрофибры и вытрите стены, в зависимости от того, какой у вас тип краски. Некоторые из них не стоит сильно смачивать.

Затем время перейти к мебели, вытереть пыль с самой высокой ровной поверхности и обязательно вытереть ее. В видео Криш забрался на свой шкаф, что не рекомендуется, но вы можете использовать длинную ручку, чтобы собрать пыль до последней крошки.

Криш сказал, что он предпочитает "пылесосить пыль", потому что так вы "фактически собираете ее, а не просто перемещаете по комнате".

Он также сказал, что нужно двигаться "сверху вниз", когда пыль оседает, то есть "от самой высокой поверхности к самой низкой".

Затем следует сосредоточить свое внимание на окнах и подоконниках. Используйте для этого также насадку-пылесос, убедившись, что вы очистили также и оконные рамы, поскольку там может оседать пыль.

Затем, используя ту же насадку-пылесос, почистите плинтусы. Он сказал, что вы сможете попасть прямо в "паз", который есть на большинстве плинтусов, чтобы сделать их чрезвычайно чистыми.

Затем последний шаг – пропылесосьте всю пыль, осевшую на полу.

