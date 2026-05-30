Как правильно сажать черенки винограда: советы новичкам

Черенки винограда можно высаживать сразу на постоянное место, если правильно подготовить лозу, посадочную яму и обеспечить растению достаточный полив. Такой способ размножения удобен для новичков, ведь позволяет обойтись без отдельного участка для доращивания саженцев.

Лозу для черенков обычно заготавливают осенью, а саму посадку можно проводить как осенью, так и весной. OBOZ.UA рассказывает, как правильно сажать виноград.

Подготовка черенков винограда

Для размножения выбирают хорошо вызревшую лозу желаемого сорта. Ее заготавливают осенью, очищают от усиков и пасынков, после чего нарезают на черенки с 3–4 глазками.

Оптимальная длина одного черенка – примерно 35–40 сантиметров. Нижний срез делают на 1–1,5 сантиметра ниже узла, а верхний – на 2–3 сантиметра выше глазка. Нижние глазки нужно удалить, чтобы они не мешали правильному укоренению.

Как подготовить посадочную яму

На дно ямы кладут смесь земли с перегноем в пропорции 1:1. Важно не переусердствовать: перегноя должно быть не более одного ведра. Избыток органики может навредить молодому черенку.

После этого питательную смесь присыпают тонким слоем чистого чернозема. Только на этот слой ставят нижнюю часть черенка – так называемую пятку. Разместить черенок надо так, чтобы верхний глазок оставался на 1–2 сантиметра выше уровня почвы.

Посадка черенка

Когда черенок установлен, яму засыпают землей примерно на две трети и хорошо поливают. После того как вода впитается, яму засыпают окончательно.

Над верхним глазком формируют земляной холмик высотой около 10–15 сантиметров. Он защищает черенок от пересыхания, перепадов температуры и помогает создать лучшие условия для прорастания.

Если черенки были посажены осенью, ранней весной посадочную ямку нужно осторожно раскрыть и полить черенок так же, как во время посадки. После этого холмик снова восстанавливают.

Трогать его сразу не надо. Земляную насыпь оставляют до тех пор, пока не появятся молодые ростки.

Дальнейший уход за растением

Открывать холмик нужно постепенно, в течение июня. Не стоит убирать всю землю сразу, ведь молодые побеги еще уязвимы к солнцу, ветру и резким изменениям погоды.

После появления ростков уход за черенком осуществляют так же, как и за однолетним саженцем винограда: растение поливают, следят за состоянием почвы, удаляют лишнее и не допускают пересыхания. Такой способ посадки позволяет быстрее получить молодой куст на постоянном месте и избежать лишней пересадки.

