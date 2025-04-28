Как правильно реагировать на агрессию ребенка: рекомендации психолога Фонда Рината Ахметова

Почти 40% украинских мам сообщают о проявлениях агрессии у детей от 3 до 17 лет. из-за войны дети, как и взрослые, переживают эмоциональное истощение и усталость. Это проявляется посредством агрессивного поведения. Грубые слова, злоба и провокации – это не всегда свидетельство плохого поведения, отмечают психологи. Зачастую это сигнал о том, что ребенок не справляется с эмоциями.

Видео дня

Психологиня Фонда Рината Ахметова Анна Часовникова поделилась полезными рекомендациями по поводу того, как правильно реагировать на агрессию ребенка. Смотрите полезный видеоролик с практическими советами по ссылке.

Мы собрали подборку эффективных советов, которые помогут родителям лучше понять причины агрессивного поведения ребенка и сохранять спокойствие в сложных ситуациях.

Оставайтесь спокойными

Важно не поддаваться эмоциям и не отвечать агрессией на агрессию ребенка. Спокойствие родителей помогает ребенку успокоиться и не чувствовать угрозы.

Будьте вежливы в общении

Ребёнок должен чувствовать поддержку и любовь, даже если не может контролировать свои эмоции. Ваша спокойная реакция станет примером самоконтроля.

Проанализируйте свое поведение

Часто агрессия ребенка является отражением напряжения в семье или реакцией на стиль общения взрослых. Обратите внимание на то, как вы реагируете на сложные ситуации.

Помогайте ребенку разрядить напряжение

Следует научить ребенка направлять агрессивную энергию в мирное русло – через рисование, спорт, танцы или подвижные игры. Это помогает снимать напряжение и избегать эмоциональной перегрузки.

Игра "Выгони из себя злобу"

Цель этой игры – снять эмоциональное напряжение у ребенка. Позвольте ей попрыгать, поорать, покривляться, а за командой "СТОП" – остановиться и успокоиться.

Всего за годы работы психологи Фонда Рината Ахметова оказали психологическую поддержку более чем 1,2 миллионам украинцев. Приоритетом является психологическая помощь детям, которые пострадали от последствий войны. Ее реализуют при переменах "Блогер Кемп" в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

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