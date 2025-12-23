Как правильно поздравлять: короткие патриотические поздравления для хозяев на Рождество

Рождество в Украине традиционно ассоциируется с колядованием. Но это не единственная праздничная традиция, нередко колядки сопровождаются праздничными поздравлениями – "віншуваннями".

Видео дня

Рождественские поздравления – это традиционные добрые пожелания, которые произносят вместе с колядками или отдельно от них. Они могут быть стихотворными или прозаическими. Поздравления имеют обрядовый характер и содержат пожелания хозяевам дома здоровья, достатка, мира, счастья и Божьего благословения на грядущий год. В народной традиции считается, что хорошо и искренне произнесенное поздравление приносит дому удачу и защиту на весь год. OBOZ.UA собрал интересные и искренние поздравления, которые вы можете произнести во время праздников для своих близких и родных.

Колядую, колядую,

перемогу нашу чую!

Хай приходить в кожну хату

рік щасливий і багатий.

В теплих, сонячних домівках,

діти хай сміються дзвінко.

Землі зорані боями

буйно зацвітуть садами,

оживе хай вся земля,

Без сусіда-ворога!

Знов розквітне Україна

сильна, вільна і єдина!

***

Мир тобі, українська родино!

Хай святиться тут Боже ім’я!

Хай панує між вами щоднини

щире слово і правда свята.

Годі смутку! Вам радість звіщаю,

що Месія на землю прийшов!

Що в вертепі, у яслах на сіні

Народилося нині Дитя,

тож радіймо, люди України,

Прославляймо Малятко-Христа!

Христос ся рождає!

***

Нехай малий Ісус на сіні,

Що в темну ніч

На світ прийшов,

Дарує вам і Україні

Надію, Віру і Любов!

***

Коли війною вся країна оповита,

а у домівки стукає Різдво:

Я прошу миру в Бога у молитві…

Нехай на вулицях панує лиш добро!

***

Син Божий родився і стане над світом,

Правдиву дорогу народам освітить.

Ясніше немає від світу цього.

Христос ся рождає! Славімо Його!

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку,

Хай різдвяні світлі зорі

Знищать смуток весь і горе!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

Миру тобі, вкраїнська хато,

нехай згоди наступить свято,

де любов і ласка, й втіха!

Хай мина жорстокість лиха,

чиста стелиться дорога

під світлом любові до Бога,

До ближнього, до України,

нехай згинуть ці кляті вороги!

А Ісус із небес вже сходить

й Перемогою нас нагородить!

***

Я маленький пастушок,

Маю куций кожушок,

Я прийшов до Вас до хати

Маленького Ісусика привітати!!

Христос ся рождає!

***

Бажаєм здоров’я,

веселого свята!

І в спокої щасливому

другого діждати.

Діждати свободи

при своїй родині,

Хвалу Богу заспівати

у вільній Україні!

***

Вже різдвяна ніч надходить.

По хатах ангелик ходить.

Із Різдвом вас всіх вітає

Щастя й радості бажає!

Христос ся рождає!

***

Я маленька дівчинка,

Як в городі квіточка

Йду від хати до хати

З Різдвом Христовим вітати!

***

Нехай різдвяна зірниця

Освітить радістю лиця,

Нехай вкаже шлях до любові,

Щоб ви були веселі та здорові!

***

Різдвяна нічка особлива:

Христос родився на землі!

Хай буде свято це щасливим,

хай сяє зіронька в імлі!

***

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,

Хай освітлює Вам шлях зірка золота,

А у небі зорепад справджує бажання!

Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о значении главных украинских рождественских символов – дидуха, паука, вытынанок и тому подобное.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.