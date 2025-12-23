Как правильно поздравлять: короткие патриотические поздравления для хозяев на Рождество
Рождество в Украине традиционно ассоциируется с колядованием. Но это не единственная праздничная традиция, нередко колядки сопровождаются праздничными поздравлениями – "віншуваннями".
Рождественские поздравления – это традиционные добрые пожелания, которые произносят вместе с колядками или отдельно от них. Они могут быть стихотворными или прозаическими. Поздравления имеют обрядовый характер и содержат пожелания хозяевам дома здоровья, достатка, мира, счастья и Божьего благословения на грядущий год. В народной традиции считается, что хорошо и искренне произнесенное поздравление приносит дому удачу и защиту на весь год. OBOZ.UA собрал интересные и искренние поздравления, которые вы можете произнести во время праздников для своих близких и родных.
Колядую, колядую,
перемогу нашу чую!
Хай приходить в кожну хату
рік щасливий і багатий.
В теплих, сонячних домівках,
діти хай сміються дзвінко.
Землі зорані боями
буйно зацвітуть садами,
оживе хай вся земля,
Без сусіда-ворога!
Знов розквітне Україна
сильна, вільна і єдина!
***
Мир тобі, українська родино!
Хай святиться тут Боже ім’я!
Хай панує між вами щоднини
щире слово і правда свята.
Годі смутку! Вам радість звіщаю,
що Месія на землю прийшов!
Що в вертепі, у яслах на сіні
Народилося нині Дитя,
тож радіймо, люди України,
Прославляймо Малятко-Христа!
Христос ся рождає!
***
Нехай малий Ісус на сіні,
Що в темну ніч
На світ прийшов,
Дарує вам і Україні
Надію, Віру і Любов!
***
Коли війною вся країна оповита,
а у домівки стукає Різдво:
Я прошу миру в Бога у молитві…
Нехай на вулицях панує лиш добро!
***
Син Божий родився і стане над світом,
Правдиву дорогу народам освітить.
Ясніше немає від світу цього.
Христос ся рождає! Славімо Його!
***
Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку,
Хай різдвяні світлі зорі
Знищать смуток весь і горе!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
***
Миру тобі, вкраїнська хато,
нехай згоди наступить свято,
де любов і ласка, й втіха!
Хай мина жорстокість лиха,
чиста стелиться дорога
під світлом любові до Бога,
До ближнього, до України,
нехай згинуть ці кляті вороги!
А Ісус із небес вже сходить
й Перемогою нас нагородить!
***
Я маленький пастушок,
Маю куций кожушок,
Я прийшов до Вас до хати
Маленького Ісусика привітати!!
Христос ся рождає!
***
Бажаєм здоров’я,
веселого свята!
І в спокої щасливому
другого діждати.
Діждати свободи
при своїй родині,
Хвалу Богу заспівати
у вільній Україні!
***
Вже різдвяна ніч надходить.
По хатах ангелик ходить.
Із Різдвом вас всіх вітає
Щастя й радості бажає!
Христос ся рождає!
***
Я маленька дівчинка,
Як в городі квіточка
Йду від хати до хати
З Різдвом Христовим вітати!
***
Нехай різдвяна зірниця
Освітить радістю лиця,
Нехай вкаже шлях до любові,
Щоб ви були веселі та здорові!
***
Різдвяна нічка особлива:
Христос родився на землі!
Хай буде свято це щасливим,
хай сяє зіронька в імлі!
***
Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,
Хай освітлює Вам шлях зірка золота,
А у небі зорепад справджує бажання!
Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!
Ранее OBOZ.UA рассказывал о значении главных украинских рождественских символов – дидуха, паука, вытынанок и тому подобное.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.