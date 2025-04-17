Как правильно печь паску: народные приметы и запреты

Пасха — один из важнейших христианских праздников, который в 2025 году приходится на 20 апреля. Подготовка к нему — это не только бытовые заботы, но и духовное очищение, соблюдение определенных обрядов и вековых традиций.

Видео дня

Особое место среди них занимает выпекание паски — символ светлого праздника, семейного уюта и веры. Давно наши предки считали, что этот процесс требует тишины, уважения и хорошего настроения. И даже современные хозяйки нередко прислушиваются к приметам, чтобы выпечка удалась на славу.

Когда нужно печь паску 2025 года

Наиболее благоприятным днем для выпечки пасок традиционно считается Чистый четверг - в этом году он приходится на 17 апреля. Именно в этот день принято убирать в доме, купаться, "смывая грехи", и приступать к приготовлению пасхальных блюд. Четверг удобен еще и тем, что к воскресенью выпечка остается свежей, а у хозяйки есть время все сделать без спешки. Альтернативой Чистому четвергу может стать Великая суббота, когда многие завершают приготовление к празднику.

Почему не пекут паску в пятницу

Пятницу перед Пасхой называют Страстной – в этот день вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа. Традиционно во многих семьях воздерживаются от шумных дел и работы по дому. Но строгого церковного запрета на выпекание пасок в пятницу нет. Если вам удобно именно тогда – вы можете смело приступать к готовке, главное – сохранять уважительное настроение.

Когда красить яйца

Изготовление писанок и крашенок — еще один важный обряд. Писанки можно создавать на протяжении всего Пасхального поста, а вот крашанки удобно красить в субботу, когда основные дела уже завершены. Это позволяет подойти к процессу спокойно, творчески и со светлыми мыслями, как это делали наши бабушки.

Что нельзя делать, когда печешь паску

Народная мудрость говорит: паска "любит" тишину и хорошее настроение. Не стоит приглашать посторонних на кухню во время приготовления, а детей просят не шуметь, чтобы тесто не "испугалось" и хорошо поднялось. Хозяйка должна работать в уюте и гармонии, без спешки и ссор.

Считается, что злоба или обида могут испортить выпечку, поэтому важно сохранять спокойствие и добрые мысли. Запрещено произносить плохие слова, ссориться или раздражаться даже мысленно. Паска – это не просто хлеб, а символ чистоты, поэтому и отношение к ней должно быть соответствующее: с уважением, теплом и верой в свет.

OBOZ.UA писал ранее, почему паски запрещено печь в Страстную пятницу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.