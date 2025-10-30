Как посушить белье в помещении в два раза быстрее без отопления: действенный трюк

Если у вас нет сушильной машины, то ваша одежда может достаточно долго сохнуть в гостиной, коридоре или на кухне.

Но эксперт предложил совет, который может упростить ситуацию. Он полезен тем, кто хочет, чтобы их одежда быстро высохла, чтобы избежать запаха влаги, который в конце концов может наполнить комнату, когда мокрая одежда лежит там слишком долго. А что еще лучше, этот лайфхак не предусматривает включения отопления, пишет Express.

Эксперт по очистке воздуха Кэти Лиливайт рассказала, что осушитель воздуха может быть именно тем решением, которое вы ищете. "Если у вас нет места или бюджета на сушильную машину, осушитель воздуха – отличная альтернатива, – объясняет она. – Он помогает удалять влагу из воздуха, независимо от температуры в помещении".

Используя осушитель воздуха для сушки одежды, вы можете сэкономить время. Если у вас есть сушильная машина, это отличный способ удвоить количество сушки белья. Это разумный способ контролировать процесс стирки, не требуя отопления всего дома.

Осушители воздуха обычно потребляют электроэнергию для удаления влаги из воздуха, в то время как сушильные машины используют энергию для выработки тепла и циркуляции воздуха для сушки вашей одежды.

Если сравнивать стоимость эксплуатации этих устройств, то осушитель воздуха может быть дешевле за час работы по сравнению с сушильной машиной, особенно если она старая или менее энергоэффективная.

Эксперт сказала, что осушители воздуха могут помочь вашей одежде высохнуть "вдвое быстрее". "Одежду, которая может высохнуть естественным путем в течение ночи, можно высушить примерно за 4–6 часов, в зависимости от размера комнаты, влажности и толщины тканей", – отметила она.

