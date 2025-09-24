Как посадить хурму осенью: нужна ли подкормка

Хурма – экзотическая культура, которая все чаще появляется в отечественных садах. Дерево высотой до семи метров поражает не только декоративностью, но и способностью ежегодно давать богатый урожай. Хотя традиционно саженцы высаживают весной, допустима и осенняя посадка, если сделать это заблаговременно – за несколько недель до холодов.

Главное – подобрать правильное место, ведь хурма нуждается в солнце и защите от ветра. Кроме того, почва должна быть дренированной, ведь чрезмерная влажность может уничтожить молодое растение. Важным этапом также является дальнейший уход, без которого деревце не сможет гармонично расти и плодоносить.

Посадка и условия выращивания хурмы

Для высадки лучше всего выбирать однолетние или двухлетние саженцы. Посадочную яму глубиной около 50 литров готовят заранее, добавляя дренаж из гальки или песка, а также перегной. Саженец устанавливают на небольшой холмик, корни расправляют и засыпают землей, оставляя корневую шейку на уровне 5-7 см под почвой. Важно сразу установить опору, а после высадки обильно полить растение – нужно до 30 литров воды.

Место для хурмы должно быть максимально освещенным и защищенным от сквозняков. Если сад расположен в открытой местности, саженцы советуют прикрывать щитами или располагать ближе к зданиям. Почва должна быть суглинистой и хорошо пропускать влагу, тогда как болотистые или низинные участки непригодны для выращивания.

Уход за молодым деревцем включает регулярный полив, особенно летом во время жары, и опрыскивание для поддержания влажности. Почву под кроной нужно периодически рыхлить или мульчировать, чтобы сохранить влагу и предотвратить рост сорняков. Не менее важным является формирование кроны: ежегодно проводят обрезку побегов, ведь именно на молодых ветвях появляются плоды.

Подкормка хурмы и подготовка к зиме

Осенняя посадка хурмы имеет свою особенность – в посадочную яму удобрения не вносят. Избыток азота приведет к активному росту побегов, которые не успеют вызреть и могут погибнуть зимой. Поэтому первое внесение питательных веществ происходит уже весной.

В течение сезона дерево подкармливают несколько раз: весной – азотными удобрениями для стимуляции роста, летом – калийно-фосфорными смесями для формирования урожая, а осенью после сбора плодов – только калием и фосфором, чтобы повысить морозостойкость. Удобрения рекомендуется равномерно распределять по почве и заделывать на глубину до семи сантиметров.

Не менее важной является подготовка к зиме. Если сорт недостаточно морозостойкий, молодые деревья укрывают агроволокном или другими воздухопроницаемыми материалами. Это поможет саженцу без потерь пережить холодный период и стать основой для будущего урожая.

