Как популярность в соцсетях зависит от даты рождения: топ-3 самых благоприятных месяцев

Социальные сети – это наш современный центр влияния. Если вы художник, мечтатель, творческий человек или кто-то, кто хочет выделиться, формирование лояльной онлайн-аудитории, безусловно, поможет.

Видео дня

По словам экспертов, месяц вашего рождения может играть определенную роль в том, насколько влиятельным вы можете быть в онлайн-сфере. По мнению профессионалов, три месяца вашего рождения имеют наибольшую вероятность проявить себя и развиваться в социальных сетях, создавая впечатляющий имидж, пишет OBOZ.UA.

Какие месяцы рождения наиболее вероятно влияют или приносят удачу в социальных сетях, по мнению экспертов?

Март

Рожденные в марте — это мечтательные Рыбы, рожденные для создания художественных мечтаний, или смелые Овны, которые инстинктивно бросаются вперед к своим убеждениям. Поскольку оба знака зодиака очень страстные, вы создаете что-то, кроме безразличного, скучного или пресного контента. Вы без труда создаете причудливое, художественное присутствие в социальных сетях, сочетая эстетику, рассказ историй, аутентичность и креативность в нужных дозах. Их страница — это что-то вроде шага в другой мир. С поэтическими мыслями, открытой уязвимостью или новаторским чутьем другие не могут не подписаться на большее.

Июль

Июльские дни рождения несут сильное эмоциональное воздействие. Как в реальной жизни, так и в интернете, их честность, эмпатия и интуитивная природа захватывают других. Будь то сентиментальные Раки, которые делятся своими самыми сокровенными чувствами или сильными отношениями в Интернете, например альбомы для вырезок или дневники, или сияющие Львы, известные как звезды космоса, эти знаки зодиака рождены, чтобы выделяться. Люди считают их близкими, интересными и преданными созданию контента, который глубоко резонирует с их аудиторией или в их нише. Люди охотно поддерживают то, чем они делятся, поскольку их личный подход резонирует со всем, что они курируют.

Сентябрь

Люди, чьи дни рождения отмечаются сентябрем, любят красоту, гармонию и интеллектуальное мышление. Те, кто родился в этот переходный месяц, принадлежат или к знаку Девы, ориентированного на детали, известного своей способностью разбивать сложные проблемы на пошаговые инструкции, или к миролюбивым Весам, которые отмечают эстетику и визуально привлекательные подходы, удовлетворяющие широкие массы. Оба знака зодиака воплощают сбалансированное мышление, чувство справедливости и желание упростить жизнь для других. Как результат, люди, рожденные в сентябре, часто находят удовольствие в обмене контентом, улучшающим самочувствие и украшающим жизнь, в интернете, привлекая поклонников.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.