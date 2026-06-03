Как помочь домашним животным во время обстрелов: рекомендации кинологов

Война в Украине влияет не только на людей, но и на животных – во время воздушных тревог и взрывов домашние любимцы часто испытывают сильный стресс. Причина этого заключается в том, что их слух значительно чувствительнее человеческого, поэтому громкие звуки они воспринимают гораздо острее. Для животных взрывы или ударные волны, которые человек воспринимает как просто сильный шум, могут быть чрезвычайно болезненными и вызвать сильный стресс.

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Из-за этого собаки могут дрожать, прятаться, замирать или пытаться убежать, а кошки обычно ищут укрытие в труднодоступных местах, теряют аппетит, меняют привычки и даже могут перестать пользоваться лотком. Кинологи системы Министерства внутренних дел Украины дали советы, как уменьшить стресс и поддержать домашнего любимца во время взрывов и тревог.

Они отметили, что регулярное воздействие громких звуков также может негативно сказываться на здоровье животных, вызывая нарушения сна, развитие тревожных расстройств и появление новых фобий.

"Длительное или регулярное воздействие громких звуков может негативно сказываться на здоровье животных. В частности, повышается риск развития тревожных расстройств и фобий, нарушается сон и аппетит. Для пожилых или хронически больных животных сильный стресс может представлять дополнительную угрозу для здоровья – сердечную недостаточность или эпилептический приступ", – сказано в сообщении.

Как помочь своему любимцу

Владельцам домашних любимцев рекомендуют заранее позаботиться об их безопасности во время воздушных тревог или других чрезвычайных ситуаций. Для этого стоит:

– обустроить тихое и безопасное место, где животное будет чувствовать себя защищенным;

– не оставлять его наедине во время сильного стресса;

– по возможности использовать фоновую музыку или другие звуки для маскировки шума снаружи;

– важно закрывать окна, опускать шторы и следить, чтобы животное не имело возможности убежать из-за испуга;

– любые успокрительные препараты следует применять исключительно после консультации с ветеринарным врачом.

"Специалисты отмечают: внимательное отношение к эмоциональному состоянию домашних любимцев поможет сохранить их здоровье и спокойствие в периоды повышенной опасности. Помните: для ваших кошек и собак взрывы могут быть значительно страшнее, чем для человека. Забота, внимание и ощущение безопасности рядом с хозяином помогают животным легче пережить сложные моменты", – отметили в МВД.

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