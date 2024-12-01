Как получить тысячу гривен зимней поддержки в Дії. Видеоинструкция

Сервис государственных услуг Дія предоставил инструкцию по подаче заявки на "тысячу Зеленского", выделенную украинцам в рамках инициативы "Зимова єПідтримка". Подать заявку необходимо до конца февраля, а потратить средства – до 31 декабря 2025 года.

Видео дня

Как рассказали в Telegram-канале Дія, "тысячу Зеленского" можно получить и на детей. Потратить эти деньги можно на услуги, лекарства, мобильную связь или донаты.

Их можно получить на карточку Национальный кэшбек в Дії.

Как подать заявку на тысячу Зеленского в Дії

– Зайти в приложение Дія.

– В "Сервисах" выбрать "Зимова єПідтримка".

– Нажать "Подать новое заявление" и "Начать".

– Выбрать, для кого предназначена выплата, и нажать "Далее".

– Выбрать счет для выплаты.

– Подтвердить пребывание в Украине и нажать "Отправить".

– Дождаться выплат и потратить деньги.

В Дії уточнили, что "тысячу Зеленского" можно потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, услуги врачей, юристов, образование, спорт, отдых и развлечения, салоны красоты, проезд, мобильную связь, страхование и на поддержку Вооруженных сил Украины.

"Если у вас есть дети – подавайте за них заявление в любой удобный момент. Услуга доступна всем гражданам государства на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий", – отметили в сервисе.

Кроме того, тысячу от государства можно получить офлайн: на Укрпочте или в банке-партнере программы.

"Ласково напоминаем, что ваша тысяча конвертируется в помощь "Армии дронов" в Дії", – говорится в публикации.

Также в Дії информировали, что проект разработан Минэкономики с участием Минцифры и Минсоцполитики. Участниками проекта являются Укрпочта, технический администратор информационной системы, физические лица, расчетный банк и уполномоченные банки.

Как сообщал OBOZ.UA, с воскресенья, 1 декабря, в Украине можно подавать заявки на получение "тысячи Зеленского" через Дію. Для доступа к функции необходимо обновить приложение до последней версии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!