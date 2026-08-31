Как получить идеальный газон: что нужно сделать в конце лета

Лето – довольно сложный период для газонов. Жаркие дни, засуха и сильные дожди требуют дополнительного ухода, поэтому стоит уделить этому время перед началом осени.

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Даже незначительные ошибки при летнем уходе за газоном могут привести к высыханию и пожелтению травы. Во время длительных засух его следует поливать должным образом, чтобы защитить корни от палящего солнца, пишет OBOZ.UA.

Рекомендуется изменить режим ухода за газоном в конце августа, чтобы восстановить газон после лета и подготовить его к предстоящему осенне-зимнему сезону.

Что именно следует делать на рубеже августа и сентября?

Уход должен быть сосредоточен на восстановлении дерна после жары и подготовке его к предстоящим холодам. В это время важно удалить отмерший дерн, заполнить любые пробелы и изменить способ подкормки.

Ближе к концу лета рекомендуется увеличить высоту стрижки примерно до 5–6 см. Более длинная трава защищает корни от солнца днем и холода ночью. Трава растет медленнее ближе к концу лета, поэтому достаточно подстригать её примерно каждые 10 дней. Лучше всего избегать стрижки утром, когда на газоне есть роса.

В случае засухи поливайте газон реже, но обильнее – желательно рано утром, подавая воду на глубину 10–15 см, чтобы стимулировать глубокое укоренение.

Рубеж августа и сентября также является хорошим временем для восстановления любых прореженных участков. Слегка разрыхлите почву, рассыпьте семена регенеративных трав и покройте тонким слоем плодородной почвы или компоста. Не забывайте поливать эти участки.

Перейдите с азотных удобрений на калийные и фосфорные не позднее конца августа. Калий повышает устойчивость дерна к морозам и болезням, а фосфор стимулирует развитие корней.

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